Cztery polskie olimpijskie złota

1. W niedzielę olimpiada w Tokio przeszła do historii. Jak w stolicy Japonii wypadli Polacy? Cóż, można powiedzieć, że długo się rozpędzali, bo mijał dzień za dniem, a my wciąż czekaliśmy na jakiś medal. Ale w końcu na lekkoatletycznym stadionie worek się rozwiązał, dzięki czemu mogliśmy się cieszyć z 14 miejsc na podium.

Dokładnie tyle polskich medali wytypowali analitycy firmy bukmacherskiej Betfan, którzy trafnie obstawili też dwa złota w konkursach rzutu młotem, jednak przy trzecim, bo tyle według nich mieliśmy zdobyć w Tokio, pomylili się straszliwie, obstawiając... siatkarzy. Specjaliści Betfana pomylili się także co do miejsca polskiej reprezentacji olimpijskiej w końcowej klasyfikacji medalowej, bowiem uznali, że znajdzie się dopiero w trzeciej dziesiątce. A tymczasem były to dla nas najlepsze igrzyska w XXI wieku i pod względem ogólnej liczby medali (14), i pod względem ich jakości (4 złota), dzięki czemu zajęliśmy niezłe 17. miejsce. Do tej pory najlepszy występ w tym wieku Polacy zaliczyli w Pekinie, gdzie zdobyli 12 medali - 4 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe. Ale pięć lat temu w Rio de Janeiro było już znacznie gorzej - 2 złote, 3 srebrne i 6 brązowych, co dało nam dopiero 33. miejsce.

W Tokio klasyfikację medalową rzutem na taśmę wygrali Amerykanie (39 złotych-41 srebrnych-33 brązowe), bo dopiero ostatniego dnia wyprzedzili Chińczyków. Pierwsze miejsce reprezentacji USA zapewniły panie, wygrywając turnieje siatkówki i koszykówki, a trzecie złoto w kolarstwie torowy dołożyła Jennifer Valente.

Jednak warto zauważyć, że Amerykanie i tak nie mają specjalnych powodów do radości, bowiem pięć lat temu na najwyższym stopniu podium stawali aż 46 razy!

KLASYFIKACJA MEDALOWA

1. USA 39-41-33 113

2. Chiny 38-32-18 88

3. Japonia 27-14-17 58

4. Wlk. Brytania 22-21-22 65

5. Rosja 20-28-23 71

6. Australia 17-7-22 46

7. Holandia 10-12-14 36

8. Francja 10-12-11 33

9. Niemcy 10-11-16 37

10. Włochy 10-10-20 40

11. Kanada 7-6-11 24

12. Brazylia 7-6-8 21

13. N. Zelandia 7-6-7 20

14. Kuba 7-3-5 15

15. Węgry 6-7-7 20

16. Korea Płd. 6-4-10 20

17. Polska 4-5-5 14

18. Czechy 4-4-3 11

19. Kenia 4-4-2 10

20. Norwegia 4-2-2 8

2 . My cieszyliśmy się z czterech tytułów mistrzów olimpijskich - wszystkie zdobyli lekkoatleci, którzy do tego dołożyli jeszcze dwa srebra i trzy brązy. Poza tym na podium stanęły wioślarki (srebro), kajakarki (srebro i brąz), żeglarki (srebro) i zapaśnik. Jak widać, w Tokio polski sport kobietami stał!



ZŁOTO (4)

* Lekka atletyka: sztafeta mieszana 4x400 m (Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Dariusz Kowaluk)

* Lekka atletyka: rzut młotem - Anita Włodarczyk

* Lekka atletyka: rzut młotem - Wojciech Nowicki

* Lekka atletyka: chód na 50 km - Dawid Tomala

SREBRO (5)

* Wioślarstwo: czwórka podwójna - Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann

* Kajakarstwo: K-2 500 m - Karolina Naja, Anna Puławska

* Żeglarstwo: klasa 470 - Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill

* Lekka atletyka: rzut oszczepem - Maria Andrejczyk

* Lekka atletyka: sztafeta 4x400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska

BRĄZ (5)

* Zapasy: styl klasyczny, kat. 97 kg - Tadeusz Michalik

* Lekka atletyka: rzut młotem - Malwina Kopron

* Lekka atletyka: rzut młotem - Paweł Fajdek

* Lekka atletyka: 800 m - Patryk Dobek

* Kajakarstwo: K-4 500 m - Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska