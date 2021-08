Pasjonatom MTB Cezary Zamana tradycyjnie proponuje alternatywną wersję wakacyjnego wypoczynku. Nie w leżaku, a na siodełku, a zamiast opalania – spalanie kalorii. Kogo kusi taka wizja wypoczynku, niech wybierze się na Olsztyn Cisowianka Mazovia MTB Marathon.

Trzeba przyznać, że to trochę przewrotne. W mieście jednoznacznie kojarzącym się z wakacyjną beztroską, przyjemnym chłodem wody niezliczonych jezior i klimatem sprzyjającym slow life, Zamana urządza zawody kolarstwa górskiego, które z błogim lenistwem nic wspólnego nie mają. Bo już od początku trzeba będzie z maksymalną siłą naciskać na pedały, aby jak najszybciej dostać się na czoło peletonu i z rozpędem wpaść na kręte single tracki. A później nie będzie ani łatwiej, ani wolniej, ani luźniej.

Za to na pewno będzie przyjemniej. Bo jednego można być pewnym. Z każdym kolejnym kilometrem przejechanej trasy u zawodniczek i zawodników rosnąć będzie poziom endorfin, błyskawicznie prowadzący do sportowej euforii. Znakomicie dopracowane trasy – na każdym z czterech dystansów – dostarczą wiele radości i satysfakcji. Cezary Zamana udowadnia, że jest jak najlepsze biuro turystyczne, które obiecuje wakacje all inclusive w pięciogwiazdkowym kurorcie, po czym dotrzymuje słowa. Tak właśnie będzie w Olsztynie. Przyszykowane trasy, wijące się po prastarych warmińsko-mazurskich lasach i oplatające stalowoniebieskie jeziora zadowolą każdego.

Baza zawodów została zlokalizowana obok Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego w Olsztynie (Sielska 38). Współorganizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, honorowy patronat nad maratonem objął prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Zapisać się można on-line (https://sts-live.pl/zamanagroup/Event/Details/199) oraz w niedzielę w biurze zawodów.

* Cisowianka Mazovia MTB Marathon to odbywający się od 17 lat cykl imprez dla pasjonatów sportów rowerowych. Pomysłodawcą, dyrektorem sportowym i dobrym duchem Mazovii jest Cezary Zamana, kolarski mistrz Polski oraz triumfator Tour de Pologne z 2003 roku, który karierę sportową rozpoczął w klubie Prim Ełk w 1981 roku. Jeden z pierwszych polskich kolarzy, którzy po 1989 roku dostali się do zagranicznych zawodowych grup kolarskich.

PROGRAM ZAWODÓW

Godz. 10:20 – start dystansu Hobby; g. 11.30 – start dystansów 1/2 PRO, PRO; g. 11.40 – start dystansu Fit; g. 12 – zawody Mini Mini

* Dekoracje zwycięzców: g. 12 – Hobby; g. 13:45 – Fit; g. 14:45 - ½ Pro; 15:30 - Pro