Warmia Energa przygotowania zacznie w Biskupcu

PIŁKA RĘCZNA\\\ 2 sierpnia od obozu dochodzeniowego w Biskupcu Warmia Energa Olsztyn rozpocznie przygotowania do inauguracyjnego sezonu w Lidze Centralnej.

Nowa forma rozgrywek skupiająca najlepsze zespołu na zapleczu Superligi, profesjonalna oprawa oraz partner techniczny ligi (firma Hummel) – to mają być pierwsze efekty zmian, na które zdecydował się Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Jak podkreśla olsztyński trener Jarosław Knopik, jest to krok w dobrą stronę, pozwalający na podniesienie poziomu sportowego. Gra z zespołami z całej Polski to także znacznie większe obciążenie finansowe klubu, na które działacze Warmii Energi Olsztyn są jednak przygotowani.

Kopyciński i spółka obóz dochodzeniowy rozpoczną w hali w Biskupcu, by po tygodniu przenieść się do Hotelu Zamek Ryn, gdzie tradycyjnie będą budować formę na sezon. Trener Knopik ma w planie m.in. dwa treningi dziennie w pobliskiej hali sportowej, która zawsze gościnnie traktuje szczypiornistów z Olsztyna. Po obozie w Rynie zawodnicy skupią się na taktyce, którą będą szlifować także w Biskupcu. Natomiast od początku września warmiacy - oprócz czterech jednostek treningowych w Biskupcu - będą prowadzili zajęcia motoryczne w Olsztynie.

Oczywiście w okresie przedsezonowym nie zabraknie sparingów. Trener Knopik zaplanował grę kontrolną z Jurandem Ciechanów (18 sierpnia w Biskupcu) oraz udział w turniejach w Legionowie (21-22 sierpnia), Ciechanowie (28 sierpnia) i Kwidzynie (4 września).

Możliwe, że poza tym olsztynianie rozegrają jeszcze sparing 10 lub 11 września. To wszystko powinno pozwolić szkoleniowcowi na przygotowanie zespołu oraz wprowadzenie do niego nowych zawodników.

Przypomnijmy, że do zespołu dołączyli: absolwenci gdańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego: Michał Safiejko, Dawid Reichel, Dominik Stępień oraz wychowanek MTS Kwidzyn Łukasz Orlich.

Warmia Energa Olsztyn swój pierwszy mecz Ligi Centralnej rozegra w weekend 18/19 września na wyjeździe. Jej rywalem będzie Padwa Zamość, w której jednym z liderów jest grający wcześniej w Olsztynie Tomasz Fugiel.

ŁSZ