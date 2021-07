Stomil gra z Bałtykiem

Piłkarze Stomilu Olsztyn wchodzą w ostatnią fazę okresu przygotowawczego do startu I ligi. Dzisiaj podopieczni Adriana Stawskiego zagrają przedostatni sparing w lipcu - na bocznym boisku przy al. Piłsudskiego 69a olsztyński zespół zagra z III-ligowym Bałtykiem Gdynia.

W miniony weekend piłkarze olsztyńskiego klubu mieli wolne z dwóch powodów. Po pierwsze - ciężko trenowali przez cały tydzień, mając po dwie jednostki treningowe dziennie. Tak ciężko pracowali, że dla dwóch piłkarzy skończyło się to wizytą w... szpitalu. Okazało się, że Damian Ciechanowski i Hubert Szramka odwodnili się. A po drugie - ciężko było znaleźć sensownego rywala do sprawdzenia swoich umiejętności, dlatego w środku tygodnia Stomil zagrał (i wygrał 3:1) z GKS Wikielec.

Natomiast w tym tygodniu olsztyńska drużyna zagra dwa spotkania sparingowe w Olsztynie. Dzisiaj podopieczni Adriana Stawskiego zmierzą się z Bałtykiem, a w sobotę z II-ligowym Sokołem Ostróda.

W poniedziałek Stomil ogłosił pozyskanie napastnika, o którym prezes Łukasz Puciłowski wspominał podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami. W nadchodzącym sezonie barwy biało-niebieskie będzie reprezentował Szymon Lewicki. 33-letni piłkarz podpisał roczny kontrakt ze Stomilem, ale umowa zawiera możliwość przedłużenia o kolejny sezon. W poprzednim sezonie Lewicki występował w GKS Tychy. Zagrał w 27 meczach w I lidze i zdobył 7 bramek. Wcześniej grał m.in. w Rakowie Częstochowa, Arce Gdynia i Zawiszy Bydgoszcz.

Lewicki to dziewiąty transfer przed startem nowego sezonu, a przypomnijmy, że w czerwcu z olsztyńskiego klubu odeszło aż 15 piłkarzy. Pierwszy mecz w I lidze Stomil zagra 1 sierpnia (godz. 18) u siebie z Chrobrym Głogów.