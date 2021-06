"Przewietrzony" Stomil wznowił treningi

W klubie przy Alei Piłsudskiego 69A tydzień zaczął się smutno, bo od pożegnań ludzi, którzy bardzo długo byli związani ze Stomilem. W piłce nożnej nie ma jednak sentymentów, o czym przekonali się na własnej skórze Janusz Bucholc, Michał Leszczyński, Piotr Skiba i Sylwester Wyłupski. Cała czwórka nie będzie już pracować w olsztyńskim pierwszoligowcu, bo klub postanowił nie przedłużać z nimi umów na nadchodzący sezon.

Janusz Bucholc rozegrał w barwach Stomilu aż 314 spotkań i zdobył dwa gole, natomiast niewiele mniej, bo 290 występów, uzbierał w biało-niebieskich barwach Piotr Skiba. Z kolei Sylwester Wyłupski był trenerem bramkarzy w olsztyńskim klubie przez ponad 10 lat...

Idźmy dalej. Wojciech Łuczak, który miał ważny kontrakt w Olsztynie jeszcze przez rok, po minionym sezonie wyrażał chęć pozostania w drużynie, jednak gdy zorientował się, że w Stomilu może grać sama młodzież, postanowił rozwiązać umowę. Tak samo postąpił Sam van Huffel, który znalazł już zatrudnienie w drugoligowej Chojniczance Chojnice.

W pierwszych zajęciach nie uczestniczył także Koki Hinokio, który jest bliski transferu do ekstraklasowego Zagłębia Lubin. Zabrakło również, wypożyczonych ostatnio do Stomilu, Adriana Szczutowskiego, Mateusza Skrzypczaka i Krystiana Ogrodowskiego, których już nie zobaczymy w Stomilu. Jak już informowaliśmy, angaż w Miedzi Legnica znalazł Jurich Carolina. Ponadto na pierwszym treningu nie było także Damiana Sieranta, któremu skończył się kontrakt, Vjačeslavsa Kudrjavcevsa, którego nie chcą także w Widzewie Łódź (łotewski bramkarz spędził tam na wypożyczeniu wiosnę) oraz Szymona Raka, któremu skończyło się wypożyczenie do Motoru Lublin.

Pierwszy trening były również pierwszymi zajęciami dla nowego sztabu szkoleniowego Stomilu Olsztyn. Przypomnijmy: w poprzednim tygodniu trenerem zespołu został Adrian Stawski. Teraz wiadomo już, że do jego sztabu dołączyli trener bramkarzy Przemysław Norko (pracował w Bytovii, a jako piłkarz grał m.in. w Zagłębiu Lubin) oraz analityk Jakub Żukowski. Do sztabu dokooptowano też – choć jeszcze nieoficjalnie – Grzegorza Lecha, który bardzo aktywnie prowadził pierwszy trening po przerwie urlopowej.

– Pół roku siedziałem w domu, więc paliłem się do pracy. To nowe wyzwanie dla mnie – przyznał na koniec zajęć Adrian Stawski. – Na dzisiaj nie można mówić o składzie, bo go cały czas kompletujemy. Na dniach będą się pojawiać nowi zawodnicy. Trzeba to wszystko zbudować od początku. W ramach naszego budżetu będziemy się starali wszystko przygotować – dodał trener Stawski.

Na pierwszych zajęciach pojawili się głównie młodzi piłkarze. Najstarszymi zawodnikami trenującymi na bocznym boisku stadionu przy Al. Piłsudskiego 69A byli 29-letni Rafał Remisz i o dwa lata młodszy Jonatan Straus. Z podstawowego składu z poprzedniego sezonu obecni byli także Jakub Mosakowski i Hubert Szramka. Z zespołem Stomilu trenowali jeszcze m.in. Łukasz Borkowski, Jakub Brdak, Bartosz Florek, Filip Wójcik (wrócił z wypożyczenia do GKS Wikielec), Mateusz Szenfeld, Mateusz Jońca, Filip Szabaciuk czy Jakub Kanclerz. Był także Maciej Spychała, który w rundzie wiosennej grał mniej z powodu kontuzji. Ten ostatni ma zostać w Stomilu na dłużej.

W tym tygodniu olsztynianie będą trenować na obiektach Warmii przy Al. Sybiraków 36A. Pierwszy sparing Stomil rozegra natomiast 6 lipca z Lechią Gdańsk, a następnie 10 lipca z Chojniczanką. Kolejni rywale są dopinani przez sztab szkoleniowy.

Więcej - w środowej "Gazecie Olsztyńskiej".