Przedłużone szanse szczypiornistów

* Warmia Energa Olsztyn - Orlen Upstream SRS Przemyśl 34:31 (15:14)

Po piątkowej porażce z Legionowem (27:36) stało się jasne, że olsztynianie stracili szansę na zajęcie pierwszego miejsca w turnieju barażowym, które dawało prawo gry w Superlidze. Warmia Energa musiała w sobotę pokonać zespół z Przemyśla, by zachować szansę na drugie miejsce, które przedłuża nadzieje na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, tyle że trzeba zwycięsko wyjść z rywalizacji z przedostatnią ekipą Superligi.

No i olsztynianie cel osiągnęli, chociaż łatwo nie było, bo po 8 minutach przegrywali 3:8! Jednak stopniowo zaczęli odrabiać straty - w 26. min przegrywali 12:14, po czym rzucili trzy bramki z rzędu (Sikorski, Konkel i Gruszczyński).

Siedem minut po przerwie Malewski wykorzystał rzut karny (20:19) i od tego momentu przewaga olsztynian falowała od jednego trafienia do czterech, jednak w 53. min rywale odrobili straty (28:28). W tym momencie sprawę w swoje ręce wziął Konkel, zdobywając trzy bramki z rzędu, co wprowadziło trochę spokoju do gry zespołu ze stolicy Warmii i Mazur. Minutę przed końcem - po kolejnym trafieniu Konkela - podopieczni trenera Jarosława Knopika wygrywali 34:29, jednak w końcówce rywale zdołali zmniejszyć rozmiary porażki.

W niedzielę mecz Legionowo - Przemyśl. Zdecydowanym faworytem jest ekipa z Mazowsza, gdyby jednak pojedynek zakończył się sensacyjną wygraną Przemyśla, wtedy Warmia Energa zajmie dopiero trzecie miejsce.

TABELA TURNIEJU

1. Legionowo 1* 3 37:26

2. Warmia 2 3 60:68

3. Przemyśl 1 0 31:34

* liczba rozegranych meczów