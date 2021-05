A miało być tak pięknie...

Michał Brański oficjalnie przejął olsztyński klub 15 lipca 2019 roku, odkupując wówczas akcje Stomilu od miasta. Cztery lata wcześniej miasto założyło spółkę akcyjną, która przejęła wtedy od stowarzyszenia pierwszoligowy klub piłkarski. Brański tak wynegocjował umowę kupna klubu, że miasto zobowiązało się do spłaty zadłużenia, które powstało wtedy, gdy gmina Olsztyn była większościowym udziałowcem spółki. Do tego przez te dwa lata z budżetu miasta wpłynęło na konto Stomilu po 2 miliony złotych rocznie.

Formalnie Michał Brański jest właścicielem 84 procent akcji klubu, natomiast pozostałe 16 procent należy do Gminy Olsztyn, spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WodKan) oraz stowarzyszenia OKS Stomil Olsztyn.

