Światowa czołówka zagra w Polsce

Już za kilkanaście dni gorączka szachowych emocji opanuje stolicę, a głównym magnesem dla polskich fanów będzie występ Jana-Krzysztofa Dudy. Polski arcymistrz triumfował w Superbet Rapid & Blitz Poland w 2022 roku, w dwóch kolejnych edycjach najlepszy był Magnus Carlsen, którego tym razem zabraknie.

Turniej Superbet Rapid & Blitz Poland 2025 to jedno z największych wydarzeń królewskiego sportu w naszym kraju, nic więc dziwnego, że przyjadą gwiazdy z całego świata. W stolicy, oprócz najlepszego polskiego arcymistrza, zagra wielu wybitnych zawodników. Do Warszawy przylecą m.in. Alireza Firouzja, Levon Aronian oraz Rameshbabu Praggnanandhaa. Polskie zawody rozgrywane są w ramach cyklu Grand Chess Tour, który w tym roku obchodzi dziesiąty jubileusz.

- Myślę, że nie ma lepszego sposobu na promocję szachów niż organizowanie silnie obsadzonych turniejów i zapraszanie najlepszych zawodników na świecie - podkreśla Jan-Krzysztof Duda.

- To przyciąga kibiców, bo każdy chce zobaczyć swoich idoli. W tym roku w Superbet Rapid & Blitz Poland 2025 nie ma akurat Magnusa Carlsena, a to oczywiście osoba, która ściąga najwięcej fanów. Nie posiada już wprawdzie oficjalnie tytułu mistrza świata, ale dalej jest najlepszym zawodnikiem. Nie zmienia to jednak faktu, że do Warszawy przyjadą sami topowi zawodnicy. Alireza Firouzja – młody, młodszy ode mnie, czy Rameshbabu Praggnanandhaa, cudowne dziecko hinduskich szachów, i wielu innych. Myślę, że będzie to nie lada gratka dla kibiców. Cieszę się, że kolejny tak silnie obsadzony turniej odbywa się w Polsce. Też w Muzeum POLIN, z którym mam dobre skojarzenia, bo zająłem tutaj odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce, więc miło będzie ponownie tam zagrać.

Podobnie jak w poprzednim roku, wybitni szachiści w Warszawie rywalizować będą w szachach szybkich i błyskawicznych. Polski turniej otworzy tegoroczny cykl The Grand Chess Tour, którego kolejne odsłony odbędą się w Bukareszcie, Zagrzebiu oraz Saint Louis, a wielki finał zaplanowano w Sao Paulo. W puli nagród znajduje się 1,6 miliona dolarów, a w Warszawie do wygrania będzie 175 tysięcy dolarów.

- Myślę, że bez Magnusa będzie łatwiej, bo on robi dużą różnicę - mówi polski arcymistrz. - Potrafi odpalić, zwłaszcza w szachach błyskawicznych. Wygrywa wtedy wszystkie partie po kolei. Raz już w Warszawie, po pierwszej części szachów szybkich, miałem dość dużą przewagę, jednak 18 partii błyskawicznych sprawiło, że mnie przegonił, ponieważ wygrywał wszystko po kolei. Ale łatwiej, wcale nie znaczy że łatwo. Turniej będzie bardzo silnie obsadzony, więc zobaczymy, co będzie. Jestem dobrze nastawiony - dodaje Duda.

Polski arcymistrz lubi grać przed własną publicznością – występując w Polsce ma doskonałe wyniki. W turnieju Superbet Rapid & Blitz Poland zawsze był w czołowej trójce, a w 2021 roku został wicemistrzem świata w szachach błyskawicznych w trakcie turnieju rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

– Bardzo dobrze mi się gra w Superbet Rapid & Blitz Poland. To będzie już mój czwarty raz i trzy razy poprzednio zająłem odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W mistrzostwach świata w szachach błyskawicznych zająłem drugie miejsce, a one także były rozgrywane w Warszawie. Choć jestem z Krakowa, to udane dla mnie turnieje są rozgrywane w Warszawie, więc mimo wszystko nie narzekam. Statystycznie gra mi się tutaj dobrze, ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Może to jest kwestia jakiegoś placebo, albo jakiejś autosugestii? Szachy i ściany są takie same, niezależnie od szerokości graficznej, ale ponownie cieszę się, że turniej jest rozgrywany w Polsce. W Muzeum POLIN towarzyszą nam kibice i ich widać. Ale bardzo często jest tak, że w ogóle się nie ma styczności z innymi osobami, oprócz samych zawodników i sędziów, bo jest tak dużo grania – dodaje Jan-Krzysztof Duda.

Turniej w Centrum Konferencyjnym POLIN odbędzie się w dniach 26-30 kwietnia. Rywalizacja szachistów w dniach 26-29 kwietnia będzie się rozpoczynała o godzinie 14. Tylko ostatniego dnia pierwsze partie zostaną rozegrane o 13.

- Nie jestem przesadnie optymistyczną osobą, więc optymizm w moim przypadku nie działa - dodaje polski arcymistrz. - Najczęściej w niego nie wierzę, jest to dla mnie dość sztuczne nastawienie. Nawet grając w szachy, patrzę przez pryzmat jakiegoś pesymizmu czy negatywnych myśli. Ale biorąc pod uwagę, że jest to Muzeum POLIN, ten sam turniej Superbet Rapid & Blitz Poland, z podobnymi przeciwnikami, więc jestem relatywnie optymistyczny. Na ile umiem być nastawiony, wierzę, że nie będzie źle.