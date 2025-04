Kolejny sukces Czarnych

Juniorzy młodsi z Olecka już po dwóch meczach zapewnili sobie awans do grona ośmiu najlepszych zespołów w kraju. - Taki był plan - szczerze przyznaje trener Marek Strzyżewski. - Chociaż pierwsza połowa z Tarnowem łatwa nie była, bo przegrywaliśmy jedną bramką. Ale po przerwie wreszcie w naszej grze pojawiła się skuteczność, a poza tym bramkarze odbili kilka ważnych piłek. W efekcie wygraliśmy różnicą aż siedmiu trafień.

W drugim meczu rywalem Czarnych był Kwidzyn, który dzień wcześniej został bezlitośnie obity przez gospodarzy turnieju.



Ekipa z Olecka była pewniakiem i ze swej roli wywiązała się w stu procentach, o czym chociażby świadczy wynik do przerwy (24:10). - Dzięki temu zwycięstwu awans mieliśmy już w kieszeni i stawką ostatniego pojedynku było jedynie pierwsze miejsce w grupie - dodaje Marek Strzyżewski.

Decydujący pojedynek z gospodarzami Czarni już przegrali, ale nie mogło być inaczej, skoro tylko do przerwy popełnili ponad 20 błędów! Drugą połowę szczypiorniści z Olecka wygrali 19:18, lecz to było zbyt mało, by odrobić wcześniejsze straty. Mimo porażki nikt nie płakał, bo przecież awans z drugiego miejsca do najlepszej w kraju ósemki jest olbrzymim sukcesem. Warto przypomnieć, że dwa tygodnie wcześniej podopieczni trenera Strzyżewskiego awansowali do finałów MP juniorów, które zaczną się w piątek w Zabrzu! Pierwszym rywalem Czarnych będzie Iskra Kielce - jeśli ekipa z Warmii i Mazur wygra, wtedy zapewni sobie minimum srebrny medal MPJ.

- Kielce to wielka firma, ale wszystko jest możliwe - uważa Marek Strzyżewski. - Pamiętajmy, że moi chłopcy poznali już smak medalu, bo w ubiegłym roku zajęli trzecie miejsce w mistrzostwach Polski juniorów młodszych. Ten smak doprowadził ich teraz do turnieju finałowego wśród juniorów, a ja mam nadzieję, że doprowadzi także do wielkiego finału.

Natomiast przed juniorami młodszymi dopiero dwa turnieje półfinałowe - od 30 kwietnia do 2 maja Czarni zagrają w Zamościu z miejscową Padwą, Orlenem Wisłą Płock i Siódemką Miedź Huras Legnica. W drugiej grupie zmierzą się Iskra I Kielce, Kusy Kraków, Port Service Wybrzeże I Gdańsk i Sparta Oborniki.

Sukces Czarnych docenili Roman Prawda i Iwona Marchewka z firmy ZPU Prawda, którzy całej sekcji ufundowali markowe buty, na co wydali, bagatela, około 30 tysięcy złotych!

Jeśli tak ofiarni ludzie są w Olecku, to o rozwój młodych piłkarzy ręcznych Czarnych możemy być raczej spokojni.

* Wyniki turnieju w Obornikach: Czarni Olecko - Pałac Młodzieży Tarnów 37:30 (14:15), Sparta Oborniki - MTS Kwidzyn 36:23 (21:15), Kwidzyn - Czarni 26:47 (10:24), Sparta - Pałac 32:28 (17:16), Pałac - Kwidzyn 28:26 (13:15), Sparta - Czarni 40:33 (22:14).

OBORNIKI

1. Sparta 9 108:84

2. Czarni 6 117:96

-------------------------------

3. Pałac 3 86:95

4. Kwidzyn 0 75:111

Juniorzy młodsi z Bartoszyc o awans do półfinałów MP rywalizowali w Krakowie. Niestety, podopieczni trenera Jarosława Klimki po dwóch porażkach stracili szansę na awans.

Dwa czołowe miejsca zajęli faworyci, czyli Legnica i Kraków, które wcześniej stawały na podium mistrzostw Polski młodzików. - Legnica okazała się absolutnie poza zasięgiem - ocenia Klimko. - Myślę, że jest to poważny kandydat do mistrzostwa Polski. Straciliśmy 48 bramek, ale ja się cieszę, że sami rzuciliśmy aż 28 bramek tak mocnemu rywalowi.

Drugim rywalem bartoszyczan był Kusy Kraków, który wydawał się być w zasięgu Bartoszyc. - Niestety, przespaliśmy końcówkę pierwszej połowy - przyznaje trener Klimko. - Po tym meczu był spory niedosyt, ponieważ mogliśmy pokusić się o niespodziankę.

W ostatnim występie MDK w rzutach karnych ograł Lidera Radom. - Bardzo się z tego cieszę, bo jednak jest różnica, czy zajęło się miejsca 9-12., czy 13-16. - stwierdza bartoszycki szkoleniowiec.

* Wyniki turnieju w Krakowie: Siódemka Miedź Huras Legnica - MDK Bartoszyce 48:28 (23:13), Kusy Kraków - Lider Radom 34:29 (18:13), Lider - Siódemka 21:38 (8:18), Kusy - Bartoszyce 43:34 (23:15), Bartoszyce - Lider 26:26, karne 4:3, (13:15), Kusy - Siódemka 35:44 (13:20).

ARTUR DRYHYNYCZ

KRAKÓW

1. Siódemka 9 130:84

2. Kusy 6 112:107

--------------------------------

3. Bartoszyce 2 88:117

4. Lider 1 76:98