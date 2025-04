Urokliwa trasa pełna wyzwań

Maraton Mazury to doskonała okazja dla biegaczy, którzy pragną połączyć sportową rywalizację z bliskością natury i niezapomnianymi widokami, bo jego trasa została wytyczona przez jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur – wśród jezior, gęstych lasów i pagórkowatych terenów. Trasa łączy utwardzone drogi leśne z odcinkami o bardziej dzikim charakterze, wymagającymi dobrej kondycji i techniki biegu w terenie. Każdy kilometr może zaskoczyć lekkimi podbiegami, zmiennymi nawierzchniami i nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi, czyniąc ten bieg wyjątkowym sprawdzianem dla każdego uczestnika.

- Jest to alternatywa dla wielkich biegów miejskich, bo chodzi nam o kontakt z naturą. Głównym punktem imprezy będzie dziesięciokilometrowy Bieg Szlakiem Krutyni - wyjaśnia Karolina Ferenstein-Kraśko, organizatorka Maratonu Mazury, który wraca po sześcioletniej przerwie.



Po raz ostatni odbył się w 2019 roku, kolejna edycja też już była przygotowana, ale została odwołana z powodu epidemii koronawirusa. - Kolejnymi biegami będą Mazurska Piątka oraz Bieg Rodzinny, w którym tradycyjnie biorą udział rodzice z dziećmi, po czym wszyscy na mecie zostaną nagrodzeni - dodaje pani Karolina.

W pakietach startowych każdy uczestnik Maratonu Mazury otrzyma m.in. koszulkę, napoje oraz pamiątkowe gadżety, natomiast na mecie najlepsi biegacze dostaną puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne.

W poprzednich latach koronnym dystansem imprezy w Gałkowie był maraton, stąd jej nazwa, jednak tym razem królewskiego dystansu zabraknie. Dlaczego? - Wracamy po sześcioletniej przerwie, więc uznaliśmy, że będzie to powrót na miękko. Niech na początek wszyscy przebiegną krótsze trasy, a maraton zorganizujemy w przyszłym roku - obiecuje Karolina Ferenstein-Kraśko.

Jednym z fundamentów Maratonu Mazury jest dbałość o środowisko. Z tego powodu organizatorzy wprowadzili szereg proekologicznych rozwiązań, takich jak eliminacja plastikowych opakowań. Kubki na trasie będą zatem biodegradowalne, posiłki regeneracyjne serwowane w naczyniach z pulpy trzcinowej, a sztućce oczywiście drewniane

Wydarzenie promuje filozofię „zero waste”, zachęcając uczestników do szacunku dla przyrody i minimalizacji śladu ekologicznego. Z tego powodu organizatorzy będą korzystać tylko z samochodów elektrycznych, a po zakończeniu zawodów odbędzie się wspólne sprzątanie całej trasy.

Aby wziąć udział w Biegu Szlakiem Krutyni, trzeba mieć ukończone 16 lat (najpóźniej w dniu biegu). Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów w Gałkowie, które będzie czynne 16 maja (piątek) w godzinach 16-20 oraz 17 maja (sobota) w godzinach 7-8:30. Podczas weryfikacji wymagane jest własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego.

Limit uczestników biegu wynosi 400 osób, a opłata startowa zależy od terminu wpłaty. Do 1 maja jest to 100 zł, do 14 maja - 130 zł, a w Biurze Zawodów - 150 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.maratonmazury.com. Zgłoszenia online będą przyjmowane do 14 maja; po tym terminie rejestracja będzie możliwa jedynie w Biurze Zawodów

Uczestników biegu głównego obowiązuje limit czasu 2,5 godziny. Zawodnicy, którzy do godziny 12:30 nie osiągną linii mety, zobowiązani są do zejścia z trasy. Osoby pozostające na trasie po upływie wyznaczonego czasu robią to na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC i NNW.

ARTUR DRYHYNYCZ