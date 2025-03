Młodzieżowa piłka ręczna Oleckiem stoi!

O sukcesie Czarnych już informowaliśmy, ale teraz o krótki komentarz poprosiliśmy ojca tego olbrzymiego sukcesu. - W Zamościu, gdzie zorganizowano jeden z czterech turniejów 1/8 finału mistrzostw Polski juniorów, najpierw kilka razy płakaliśmy z rozpaczy, by na koniec popłakać się z radości - wyjaśnia trener Marek Strzyżewski. - W piątek płakaliśmy po przegranym mecz z Padwą Zamość, który powinniśmy wygrać, w sobotę płakaliśmy po porażce z Iskrą, chociaż prowadziliśmy z nią jeszcze kilka minut przed końcem. Mimo to wciąż mieliśmy szansę na awans z drugiego miejsca, musieliśmy „tylko” wygrać czterema bramkami z Chrobrym Głogów. Niestety, wygraliśmy trzema, więc był kolejny powód do płaczu. Szybko jednak okazało się, że ten wynik też dał nam awans, więc tym razem chłopcy popłakali się z radości - dodaje trener Strzyżewski.

A my dodajmy gwoli wyjaśnienia, że juniorzy Czarnych awansowali do czołowej ósemki w Polsce, bo o jedną bramkę mieli lepszy bilans od Padwy! W tej kategorii jest to pierwszy taki sukces klubu z Olecka, warto jednak przypomnieć, że na początku kwietnia ich śladem mogą pójść jeszcze juniorzy młodsi Czarnych.

* Wyniki Czarnych w 1/8 finału MP: 27:29 z Padwą Zamość, 34:30 z Iskrą Kielce, 39:36 z Chrobrym Głogów.

czarni

ZAMOŚĆ

1. Iskra 9 116:83

2. Czarni 3 100:105

--------------------------------

3. Padwa 3 74:88

4. Chrobry 3 83:97

Jednak podczas ostatniego weekendu nie był to jedyny sukces warmińsko-mazurskiej młodzieżowej piłki ręcznej, bo dwie reprezentacje (chłopców i dziewcząt) naszego województwa wywalczyły awans do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który w kwietniu zostanie rozegrany na Podlasiu. W obu kategoriach o medale powalczy po osiem zespołów.

Co ciekawe trenerem chłopięcej reprezentacji Warmii i Mazur jest... Marek Strzyżewski, który jednak tym razem - z powodu nałożenia się dwóch terminów - skupił się na juniorach Czarnych, dlatego w turnieju półfinałowym OOM udanie zastąpił go Damian Bielecki, na co dzień jeden z oleckich trenerów. Natomiast dziewczęcą reprezentację naszego województwa do OOM poprowadził Mateusz Sztuk z Gołdapi.

Kto powalczy o mistrzostwo? W turnieju dziewcząt na obronę tytułu szansę mają zawodniczki z Wielkopolski, które bardzo pewnie przeszły przez fazę półfinałową. Poza tym wśród finalistek znalazły się drużyny z Mazowsza, Dolnego Śląska, Warmii i Mazur, Kujaw i Pomorza, Pomorza, Śląska oraz Małopolski, które zostały podzielone na dwie grupy (po dwie najlepsze z nich zagrają o medale):

Grupa E

Mazowieckie

Dolnośląskie

Warmińsko-Mazurskie

Kujawsko-Pomorskie

Grupa F

Wielkopolskie

Pomorskie

Śląskie

Małopolskie

W rywalizacji chłopców – dokładnie tak samo jak w przypadku dziewcząt – szansę na obronę tytułu dostaną zawodnicy z Wielkopolski. Obok nich w czołowej ósemce są reprezentacje Mazowsza, Zachodniopomorskiego, Warmii i Mazur, Dolnego Śląska, Śląska, Świętokrzyskiego oraz Pomorza.



Grupa E

Mazowieckie

Zachodniopomorskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Grupa F

Dolnośląskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Pomorskie

Turnieje finałowe odbędą się od 13 do 17 kwietnia na terenie województwa podlaskiego (chłopcy zagrają w Dąbrowie Białostockiej, a dziewczęta w Łomży).

Trzy lata temu trener Marek Strzyżewski poprowadził chłopięcą reprezentację Warmii i Mazur do trzeciego miejsca w OOM, w ubiegłym roku z Czarnymi Olecko zajął trzecie miejsce w MP juniorów młodszych, a w 2025 roku juniorów Czarnych już wprowadził do najlepszej w kraju ósemki, juniorzy młodsi na razie są w szesnastce, a teraz jeszcze zbudowana przez niego reprezentacja województwa ponownie awansowała do finałów OOM. Warto zauważyć, że od jego poprzedniego takiego sukcesu nikomu innemu taka sztuka się nie udała. Wychodzi na to, że młodzieżowa piłka ręczna na Warmii i Mazurach Oleckiem stoi!

* W czwartek w Olecku rozpocznie się turniej towarzyski U-21 z udziałem Polski, Algierii i Macedonii. Czwartek g. 17.30: Polska - Macedonia; piątek g. 18: Macedonia - Algieria; sobota g. 18: Polska - Algieria.

ARTUR DRYHYNYCZ