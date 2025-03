Trzy z pięciu szkół do likwidacji?

PIŁKA RĘCZNA\\\ Funkcjonowanie trzech z pięciu Szkół Mistrzostwa Sportowego w piłce ręcznej ma zostać wygaszone do końca przyszłego roku szkolnego. Działanie czwartego ośrodka będzie ograniczone o połowę. Ma to związek z planowaną reformą.

Według danych przekazanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce w pięciu SMS w Kielcach, Płocku, Kwidzynie, Lublinie i Kaliszu naukę pobiera 113 uczennic i 179 uczniów. Trzy ostatnie ośrodki mają przestać funkcjonować do końca przyszłego roku szkolnego. Dodatkowego to samo będzie dotyczyć męskiej części szkoły w Płocku. Inna z niepotwierdzonych wersji zakłada, że szkoły zakończą działalność, gdy ostatni rocznik uczniów podejdzie do matur.

Według źródła Polskiej Agencji Prasowej, reorganizacja nie obejmie ośrodka w Kielcach, który wyłącznie szkoli zawodników, oraz Płocka, gdzie będzie kontynuowane nauczanie dziewcząt.

Temat był omawiany podczas niedawnego zarządu ZPRP. Podjęte decyzje wymagają uchwały zarządu.- Nie mogą mówić, co było na zarządzie. To tajemnica - powiedział prezes ZPRP Sławomir Szmal. Dopytywany dodał, że "rozmawialiśmy o reformach, które chcemy wprowadzić w związku ze szkoleniem".

Szmal nie chciał potwierdzić informacji, które pozyskała PAP. Związek w tej sprawie ma wydać w poniedziałek komunikat. Prezes ZPRP tłumaczył, że wcześniej musi się spotkać z dyrektorami SMS, aby zapoznać ich z planowaną reformą. - Nie chciałbym, aby o sprawie te osoby dowiedziały się z mediów - dodał. Część przedstawicieli tych placówek już spotkała się z władzami ZPRP.

Szmal wyjaśnił, że wspólnie z innym członkiem zarządu, także byłym reprezentantem Polski, Damianem Wleklakiem oraz dyrektorem sportowym Marcinem Smolarczykiem przedstawili już ministrowi sportu i turystyki Sławomirowi Nitrasowi nową wizję szkolenia. Rozmowy będą kontynuowane. - Chcemy stworzyć fajny program dla rozwoju dyscypliny - zapowiedział prezes ZPRP, nie podając szczegółów.

W 2023 roku na działalność SMS w piłce ręcznej ministerstwo za pośrednictwem ZPPR przekazało 7 mln złotych, a rok później 10 mln. W tym samym okresie związek przeznaczył na ten cel ze swoich środków odpowiednio 700 i 800 tys. zł. Zadaniem samorządów, na których terenie działają szkoły, jest sfinansowanie kadry nauczycielskiej i internatów.