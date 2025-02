Mistrzostwa Polski w Ameryce

O mistrzostwach świata już informowaliśmy, przypomnijmy więc tylko, że tym razem bezkonkurencyjny był Amerykanin Matt Struble, jednak pozostałe dwa miejsca na podium zajęli Łukasz Zakrzewski oraz Robert Graczyk z Mikołajek. Na tym nie koniec, bo czwarty był obrońca mistrzowskiego tytułu Michał Burczyński, piąty Tomasz Zakrzewski, a dziesiąty Karol Jabłoński

Mimo miejsca tuż za podium Burczyński jest ze swego startu zadowolony.



- Jestem wręcz zaskoczony, że znalazłem się tak wysoko w końcowej klasyfikacji mistrzostw, bo ja - w odróżnieniu od moich krajowych rywali - przed wylotem do USA nie spędziłem nawet jednego dnia na lodzie.

A koledzy w tym czasie trenowali w Szwecji, Finlandii i Czechach. Na dodatek zdecydowałem się na start na sprzęcie, który pożyczyłem od drugoligowego zawodnika amerykańskiego. Dzięki temu sporo zaoszczędziłem, bowiem można powiedzieć, że na mistrzostwa świata poleciałem jedynie z torbą, a koszt transportu lotniczego mojego sprzętu wyniósłby około czterech tysięcy euro. Spory wydatek, zwłaszcza, że od kilku już lat nie możemy liczyć na żadne dofinansowanie z naszego związku. Mimo tego miałem szansę, by powalczyć o podium, jednak szczerze muszę przyznać, że trochę mi szybkości brakowało. Cieszę się jednak, że wziąłem udział w mistrzostwach, bo trochę sobie fajnie na bojerze polatałem. A jednocześnie wśród rywali było m.in. sześciu mistrzów świata z ostatnich dziesięciu lat - przyznaje Burczyński, który w ubiegłym roku był najlepszy i w mistrzostwach świata, i w mistrzostwach Europy. - Biorąc pod uwagę tamte wyniki, to czwarte miejsce może wydawać się słabe, jednak w okolicznościach, o których już wspomniałem, na więcej nie było mnie stać - ocenia reprezentant AZS UWM Olsztyn, czterokrotny mistrz świata. - Na dodatek trzy miesiące temu zostałem ojcem, co bez wątpienia też wpłynęło na zmianę tegorocznych priorytetów - kończy Burczyński.

Ze swojego startu jest też zadowolony Jabłoński, który w sierpniu skończy, uwaga, 63 lata! - Cieszę się, że mimo mojego wieku wciąż jestem w stanie powalczyć jak równy z równym z najlepszymi. Mistrzostwa zorganizowano na krótkiej trasie i przy silnym wietrze. Nie były to więc moje ulubione warunki, bo zbyt wolno biegam na starcie, a przy krótkiej trasie nie miałem możliwości odrobienia strat - wyjaśnia 12-krotny mistrz świata.