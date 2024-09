1. liga piłkarska - podsumowanie kolejki

Po sześciu meczach Polonia miała na koncie tylko punkt. W ostatnich tygodniach zwiększyła dorobek do 13 i awansowała na ósme miejsce w tabeli.

W spotkaniu z Pogonią goście prowadzili już 4:0, a bramki zdobyli Łukasz Zjawiński w 25. minucie, Ernest Terpilowski w 70., w 80. samobójcze trafienie zanotował Oskar Krzyżak, a w 86. z rzutu karnego trafił Zjawiński. W końcówce rozmiary porażki zmniejszyli Daniel Pik i Karol Podliński.

Na trzecie miejsce w tabeli przesunęła się Miedź Legnica, która wygrała u siebie z Ruchem Chorzów 3:0. W drugiej połowie gole strzelili: Bośniak Adnan Kovacevic, Chorwat Benedik Mioc i Niemiec Marcel Mansfeld.

Miedź ma do rozegrania jeszcze mecz zaległy. Obecnie traci siedem punktów do prowadzącej Bruk-Bet Termaliki Nieciecza i dwa do drugiej Wisły Płock. Obie te ekipy we wcześniejszych dniach zanotowały remisy - "Słoniki" u siebie z ŁKS Łódź 2:2, a "Nafciarze", także na własnym obiekcie, ze Stalą Rzeszów 1:1.

W trzecim niedzielnym meczu GKS Tychy bezbramkowo zremisował ze Stalą Stalowa Wola. Goście zdobyli dopiero drugi punkt i zamykają tabelę.

Bezpośredni awans do ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny, a o trzecią przepustkę powalczą - w dwustopniowych barażach - ekipy z miejsc 3-6. Natomiast do 2. ligi spadną trzy ostatnie drużyny.