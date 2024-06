Legia rozpoczęła przygotowania

Piłkarze Legii Warszawa w poniedziałek w ośrodku treningowym w Książenicach przeszli badania lekarskie i rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W sobotę drużyna wyleci na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii.

W kadrze Legii na letnie zgrupowanie jest 33 zawodników, w tym zakontraktowani w ostatnich dniach Luquinhas, Kacper Chodyna i Claude Goncalves. Luquinhas w 2022 roku został sprzedany do New York Red Bulls i wraca do Legii po ponad dwuletniej przerwie. Chodyna został pozyskany z Zagłębia Lubin, a Goncalves przez ostatnie trzy sezony występował w Łudogorcu Razgrad.

Z końcem sezonu z Legii odeszli m.in. Portugalczyk Josue, który był liderem środka pola i kapitanem zespołu, oraz jego rodacy: lewy obrońca Yuri Ribeiro i pomocnik Gil Dias, a także 18-letni Filip Rejczyk.

W przygotowaniach wezmą też udział piłkarze wracający z wypożyczeń i młodzi z akademii. W kadrze są także doświadczeni Artur Jędrzejczyk i Tomas Pekhart, którym po sezonie kończyły się kontrakty, ale klub zdecydował się kontynuować z nimi współpracę.

Pierwszy mecz kontrolny z Odrą Opole zostanie rozegrany w piątek o godzinie 13 i będzie zamknięty dla publiczności.

Legia w połowie lipca rozpocznie walkę o Ligę Konferencji od drugiej rundy eliminacji.