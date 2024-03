Trwa wyścig ślimaków

Jeśli prawdą jest, że prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, to oznacza, że siatkarze Indykpolu AZS mają spory pierwiastek kobiecy. Udowodnili to w sobotę w przegranym meczu z Treflem.

* Indykpol AZS Olsztyn - Trefl Gdańsk 1:3 (25:19, 19:25, 21:25, 27:29)

Olsztynianie podobno walczą o miejsce w czołowej ósemce, tylko że jakoś tej walki nie widać na boisku. Co prawda w sobotę w pierwszym secie jeszcze im się jakoś udało, chociaż Trefl prowadził już trzema punktami, to w kolejnych górą byli już rywale. Szczególnie szkoda czwartego seta, bowiem gospodarze prowadzili 22:20, niestety, wystarczyły dwa zepsute ataki, by goście odrobili w straty. W końcówce ciężar zdobywania punktów dla Indykpolu AZS spoczywał praktycznie jedynie na barkach Souzy, który w końcu też się pomylił. Niestety, Karlitzek grał w kratkę, więc dla rozgrywającego stał się ostatnim wyborem, natomiast Armoa albo grał główną rolę w filmie "Terminator", albo "Jeździec bez głowy". Z tym że zdecydowanie więcej scen odgrywał z tego drugiego filmu...

W efekcie olsztynianie zaliczyli pusty przebieg, ale utrzymali się w ósemce, bo ZAKSA niespodziewanie w czterech setach u siebie przegrała ze Ślepskiem. Aż trudno uwierzyć, że ZAKSA iIndykpol AZS walczą o play-offy, bo bardziej ta rywalizacja przypomina wyścig ślimaków.

Ważny mecz wygrała natomiast Skra, która tym samym ma już tylko punkt straty do Indykpolu AZS...



* 28. kolejka: GKS Katowice - Barkom Lwów 3:2 (20:25, 25:19, 26:28, 25:18, 15:13), Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin 3:0 (25:23, 25:17, 25:22), Stal Nysa - Projekt Warszawa 3:2 (20:25, 20:25, 26:24, 25:17, 15:11), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ślepsk Suwałki 1:3 (25:16, 21:25, 21:25, 23:25); sobota: Skra Bełchatów - Czarni Radom 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16), Jastrzębski Węgiel - Aluron Warta Zawiercie 1:3 (10:25, 21:25, 25:23, 21:25), Norwid Częstochowa - LUK Lublin (20.30).[