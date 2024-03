Widoki na przyszłość są nieciekawe

W grudniu 2023 roku zarząd Stomilu Olsztyn zwolnił z posady pierwszego trenera Janusza Bucholca. Zespół znajdował się wtedy nad kreską z delikatną przewagą punktową nad zespołami ze strefy spadkowej. Nowym trenerem został Bartosz Tarachulski, który nieśmiało wspominał o walce o baraże, ale pod warunkiem szybkiego zapewnienia sobie utrzymania. Piłkarskie realia zweryfikowały plany Stomilu Olsztyn i zespół walczy o utrzymanie się w II lidze z czwartym trenerem na pokładzie.

Działacze Stomilu Olsztyn przed sezonem mówili otwarcie o walce o awans do I ligi, o czym bardzo często przypominają kibice w mediach społecznościowych. Do tych zarzutów w tygodniu odniósł się Michał Żukowski, większościowy udziałowiec Stomilu Olsztyn SA, odpisując jednemu z fanów na portalu X.

– Bądźmy poważni – czytamy we wpisie. – Przecież boisko, jak w zeszłym sezonie, zweryfikowało, o co gramy. Graliśmy o utrzymanie, byliśmy milimetry od awansu. Mówienie wtedy ludziom, którzy byli tak blisko, że mamy walczyć o 14. miejsce, byłoby po prostu nieuczciwe. A my chcemy być uczciwi wobec siebie i innych. Tak jak uczciwe jest teraz mówienie, że te 24 mecze pokazały, że niestety musimy dać z siebie maxa, aby utrzymać ligę.

Do końca sezonu zostało dziesięć spotkań i w każdym Stomil musi zagrać zdecydowanie lepiej niż w ostatnich pięciu spotkaniach w 2024 roku, w których zdobył łącznie jeden punkt. W ostatnim spotkaniu z Chojniczanką Chojnice zespół prowadził Grzegorz Lech, który miał być opcją tymczasową, a na ten moment wydaje się, że poprowadzi zespół także w spotkaniu z KKS-em 1925 Kalisz. Przynajmniej do czwartku włącznie prowadził treningi zespołu, a nie wydaje się, że nowy trener miałby pojawić na dzień przed wyjazdem do Kalisza.

Po ostatnim meczu zapytaliśmy Grzegorza Lecha, czy poprowadzi zespół w kolejnym spotkaniu. – Nie wiem, na razie się umówiliśmy tylko na to spotkanie – mówił na konferencji. – Przepracowaliśmy ze sztabem tych kilka dni, żeby jak najlepiej przygotować zespół do potyczki z Chojnicami. Liczyliśmy bardzo na trzy punkty i na przełamanie, zawodnicy byli dobrze nastawieni i przygotowani, natomiast nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji i musimy ich szukać w kolejnych spotkaniach. Trzeba wierzyć w drużynę. Nie z takich opresji Stomil wychodził. Trzeba brać presję na klatę, bo Stomil to jest duża marka, jeśli chodzi o poziom centralny w Polsce, i walczyć o to, by klub dalej funkcjonował na poziomie centralnym.

Niepokojąca jest też sytuacja kadra zespołu. W środku tygodnia z zespołem musieli trenować piłkarze rezerw, bo brakowało zawodników do treningu. Po pauzie za żółte kartki wraca kapitan zespołu Karol Żwir. Zapewne nie będzie dostępny napastnik Stomilu Dawid Retlewski, który nie mógł już grać w Chojnicach. W Siedlcach urazu doznał Bartosz Waleńcik. Środkowy obrońca jest po pierwszych badaniach, które wykazały uszkodzenie więzadeł stawu skokowego. Przerwa potrwa od 5 do 7 tygodni.

KKS 1925 Kalisz to aktualny lider II ligi. Zespół jeszcze w zeszłym sezonie prowadził Bartosz Tarachulski, który tydzień temu pożegnał się z pracą w Olsztynie. W drużynie lidera gra były piłkarz Stomilu Hubert Sobol. Zawodnik treningi zaczynał w DKS-ie Dobre Miasto, a aktualnie jest liderem klasyfikacji króla strzelców – strzelił w tym sezonie już 17 goli, z czego dwa w rundzie jesiennej w Olsztynie. Wówczas Stomil przegrał 0:3.

Spotkania w Kaliszu rozpocznie się w sobotę o godz. 14:30. Mecz będzie można obejrzeć na żywo na sport.tvp.pl.

EM

* Mecze 25. kolejki: Skra Częstochowa – Chojniczanka, Pogoń Siedlce – Olimpia Elbląg, Sandecja Nowy Sącz – ŁKS II Łódź, Olimpia Grudziądz – Radunia Stężyca, Hutnik Kraków – Stal Stalowa Wola, Polonia Bytom – Wisław Puławy.