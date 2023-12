Wielkie firmy mają kłopoty

Manchester United, Chelsea Londyn, Borussia Dortmund, Sevilla, Napoli, Olympique Lyon - to niektóre z ekip, które przyzwyczaiły kibiców do zajmowania wysokich lokat w lidze, biorąc pod uwagę całą swoją historię lub tylko ostatnie lata. Obecnie wszystkie są już praktycznie bez szans na tytuł mistrzowski, a pod znakiem zapytania stoi ich perspektywa awansu do Ligi Mistrzów lub europejskich pucharów w ogóle.

W Anglii być może najbardziej spektakularny jest upadek Manchesteru United, który nie tylko jest dopiero ósmy w ligowej tabeli, ale odpadł też z rozgrywek europejskich, zajmując ostatnie miejsce w grupie A Ligi Mistrzów, za Bayernem Monachium, FC Kopenhaga i Galatasaray Stambuł.

„Old Trafford, już dalekie od miana "Teatru Marzeń", przypomniało kibicom Manchesteru United o przykrej rzeczywistości. Klub przegrał połowę ze swoich 24 meczów o stawkę i odkrył nowe dno, przegrywając u siebie z Bayernem Monachium, jadącym na trzecim biegu” - podsumował Reuters po ostatniej kolejce fazy grupowej Champions League.

„Czerwone Diabły” zdobyły cztery punkty, najmniej w historii swoich występów w tych rozgrywkach, i straciły 15 goli, co jest niechlubnym rekordem wszystkich angielskich ekip.

Kandydatów do pierwszej czwórki w tabeli Premier League tradycyjnie jest sześciu, a jednym z nich jest trzecia obecnie Aston Villa, której piłkarzem jest Matty Cash. Pod koniec ubiegłego roku pracę rozpoczął tam trener Unai Emery, a wtedy „The Villans” mieli zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Sezon zakończyli na siódmej pozycji, a później zostali grupowym rywalem Legii Warszawa w Lidze Konferencji - i zajęli pierwsze miejsce.

W połowie lutego Aston Villa przed własną publicznością przegrała 2:4 z Arsenalem Londyn, a później rozpoczęła serię 15 zwycięstw w lidze u siebie. W historii Premier League granicę 15 takich wygranych osiągnęło tylko czterech innych trenerów: Szkot Alex Ferguson, Włoch Roberto Mancini, Niemiec Juergen Klopp i Hiszpan Josep Guardiola.

- Chyba już nigdy nie dokonam czegoś takiego w karierze. To cudowne, genialne. O szansach na tytuł porozmawiamy jednak po 30 albo 32 kolejkach i jeśli dalej będziemy w tym samym miejscu - powiedział Emery.

* Wyniki 19. kolejki: Everton - Manchester City 1:3, Brentford - Wolves 1:4, Chelsea - Crystal Palace 2:1, Manchester United - Aston Villa 3:2, Burnley - Liverpool 0:2, Bournemouth - Fulham 3:0, Sheffield Utd - Luton 2:3, Newcastle - Nottingham 1:3, Brighton - Tottenham 4:2, Arsenal - West Ham 0:2.

LIGA ANGIELSKA

1. Liverpool 42 39: 16

2. Arsenal 40 36:18

3. Aston Villa 39 40:25

4. Tottenham 36 39:28

5. Man. City* 34 43:21

6. West Ham 33 33: 30

7. Man. United 31 21: 25

8. Brighton 30 38:33

9. Newcastle 29 37:25

10. Chelsea 25 31:29

11. Wolves 25 27:31

12. Bournemouth* 25 27:32

13. Fulham 21 26:34

14. Brentford* 19 25:28

15. Crystal Palace 18 19:28

16. Nottingham 17 22:34

17. Everton 16 24:25

------------------------------------

18. Luton* 15 21:34

19. Burnley 11 18:38

20.Sheffield Utd 9 15:47

* mecz mniej

Coraz bardziej otwarty na rozmowy o mistrzostwie staje się Michel, czyli trener sensacyjnego wicelidera hiszpańskiej ekstraklasy - Girony. 10 grudnia klub z Katalonii na wyjeździe pokonał 4:2 swojego wielkiego lokalnego rywala Barcelonę!

- Moi zawodnicy zapisują się w historii. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zatriumfować w lidze, ale wiem na pewno, że możemy rywalizować z każdym przeciwnikiem - powiedział Michel. - Trudno powiedzieć, czy będziemy w stanie utrzymać poziom Barcelony, Realu Madryt i Atletico Madryt przez cały sezon.

LIGA HISZPAŃSKA

1. Real M. 45 39:11

2. Girona 45 42:21

3. Atletico 38 36:19

4. Barcelona 38 34:21

5. Athletic 35 34:19

6. Real S. 31 29:18

7. Real Betis 28 20:18

8. Getafe 26 24:23

9. Las Palmas 25 15:15

10. Valencia 23 19:22

11. Rayo 20 16:24

12. Osasuna 19 21:29

13. Villarreal 19 26:35

14. Mallorca 18 17:22

15. Sevilla 16 23:25

16. Deportivo 16 14:24

17. Cadiz 15 14:24

------------------------------------

18. Celta 13 18:28

19. Granada 8 20:40

20. Almeria 5 19:42

W Niemczech niespodzianką jest postawa Bayeru Leverkusen, który pod wodzą Hiszpana Xabiego Alonso osiąga wprost niewiarygodne wyniki. Dotychczas „Aptekarze” rozegrali łącznie 25 spotkań w ekstraklasie, Pucharze Niemiec i Lidze Europy. Ich bilans to 22 zwycięstwa i trzy remisy!

To nowy rekord Bundesligi. Wcześniej najlepszy pod tym względem był Hamburger SV z sezonu 1982/83, który rozpoczął rozgrywki od 24 meczów o stawkę bez porażki.

Sensacją w Bundeslidze jest trzecie obecnie miejsce VfB Stuttgart. Drużyna ze stolicy Badenii-Wirtembergii już od ponad dekady nie grała w fazie grupowej europejskich rozgrywek, a teraz jest na dobrej drodze, żeby uzyskać bezpośredni awans do tych najważniejszych - Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie Stuttgart zajął 16. miejsce i z trudem utrzymał się w elicie. Zdobył wtedy 33 punkty, czyli o jeden mniej niż obecnie ma na koncie. Niewiele lepiej było w rozgrywkach 2021/22, kiedy był na 15. pozycji. Dwa lata wcześniej spędził cały sezon na zapleczu ekstraklasy, ale szybko do niej powrócił. Tak wielu zwycięstw w pierwszej połowie sezonu stuttgartczycy nie odnieśli jeszcze nigdy, nawet w sezonie 1991/92, w którym zostali mistrzami Niemiec!

LIGA NIEMIECKA

1. Bayer 42 46:12

2. Bayern* 38 49:15

3. Stuttgart 34 37:19

4. RB Lipsk 33 38:17

5. Borussia D. 27 30:25

6. Eintracht 24 26:20

7. Hoffenheim 24 32:30

8. Freiburg 24 21:26

9. Heidenheim 20 25:32

10. Wolfsburg 19 20:27

11. Augsburg 18 24:31

12. Borussia M. 17 31:35

13. Werder 16 23:30

14. Bochum 16 18:33

15. Union* 13 17:31

------------------------------------

16. Mainz 10 13:28

------------------------------------

17. Koeln 10 10:28

18. Darmstadt 10 20:41

We Francji do czołówki wdarła się ekipa OGC Nice - duża w tym zasługa polskiego bramkarza Marcina Bułki, który zachował czyste konto w ośmiu kolejnych ligowych spotkaniach. - 35 punktów to dużo, ale zasłużyliśmy na to. W niektórych meczach może dopisało nam szczęście, w innych nam go zabrakło, ale chłopcy wywalczyli to wszystko na murawie ciężką pracą, dyscypliną i poświęceniem - ocenił trener Francesco Farioli.

W okolicach szczytu tabeli brakuje natomiast tak uznanej marki jak Olympique Marsylia, aktualnego wicemistrza kraju Lens, a także jednego z francuskich gigantów, czyli fatalnie spisującego się Olympique Lyon.

LIGA FRANCUSKA

1. PSG 40 42:14

2. Nice 35 19:9

3. Monaco 33 33:22

4. Brest 31 25:15

5. Lille 28 21:14

6. Marsylia 27 25:18

7. Lens 26 21:17

8. Reims 26 22:23

9. Strasbourg 23 18:22

10. Rennes 19 23:22

11. Le Havre 19 16:19

12. Montpellier 18 19:21

13. Nantes 18 19:28

14. Metz 16 16:27

15. Lyon 16 16:27

16. Toulouse 14 15:23

------------------------------------

17. Lorient 12 21:35

18. Clermont 11 11:26

We Włoszech trzy pierwsze miejsca są obsadzone zgodnie z oczekiwaniami. Wszystko wskazuje, że o tytuł powalczą Inter i Juventus. Na trzeciej pozycji jest AC Milan, za którym nie ma ani broniącego tytułu Napoli, ani żadnej z rzymskich ekip, ani nawet zadomowionej w czołówce w ostatnich latach Atalanty Bergamo. Jest natomiast Bologna z 30 punktami.

Drużyna, której piłkarzami są bramkarz Łukasz Skorupski oraz Kacper Urbański, u siebie zdołała pozbawić punktów m.in. Romę (2:0), Lazio (1:0), Napoli (0:0) i Atalantę (1:0) oraz na wyjeździe Inter (2:2) i Juventus (1:1). Bologna poniosła tylko dwie porażki - z Fiorentiną i Milanem. A w Pucharze Włoch wyeliminowała broniący trofeum Inter, zwyciężając 2:1 po dogrywce. Bolończycy nie grali w europejskich pucharach od 2002 roku, kiedy wystąpili w nieistniejącym już Pucharze Intertoto.

LIGA WŁOSKA

1. Inter 44 41:7

2. Juventus 40 26:11

3. Milan 33 31:20

4. Bologna 31 21:12

5. Fiorentina 30 26:18

6. Roma 28 30:19

7. Napoli 27 28:21

8. Atalanta 26 28:20

9. Lazio 24 18:18

10. Torino 24 15:17

11. Monza 21 16:18

12. Lecce 20 19:23

13. Genoa 19 18:22

14. Frosinone 19 22:28

15. Sassuolo 16 25:32

16. Werona 14 15:23

17. Udinese 14 15:28

------------------------------------

18. Cagliari 13 16:31

19. Empoli 12 10:30

20. Salernitana 9 14:36

W Polsce na pierwszych dwóch lokatach nie ma żadnego z najpoważniejszych kandydatów do mistrzostwa: Lech jest trzeci, broniący tytułu Raków czwarty, a Legia piąta . Zamiast nich na czele po 19 kolejkach są Śląsk i Jagiellonia. - Cieszymy się, bo inaczej być nie może. 16 meczów bez porażki, wspaniała seria - powiedział szkoleniowiec wrocławian Jacek Magiera. Ekstraklasa wznowi rozgrywki 9 lutego.

LIGA POLSKA

1. Śląsk 41 31:15

2. Jagiellonia 38 45:27

3. Lech 33 32:25

4. Raków* 32 35:22

5. Legia 32 29:23

6. Pogoń 30 34:23

7. Górnik 26 22:21

8. Zagłębie 25 22:31

9. Piast* 24 18:14

10. Radomiak 24 24:23

11. Stal* 22 25:29

12. Widzew 22 22:27

13. Cracovia 21 22:28

14. Puszcza* 20 24:34

15. Warta 19 20:26

------------------------------------

16. Korona* 18 19:21

17. Ruch 13 22:34

18. ŁKS* 10 13:36

* mecz mniej