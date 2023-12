Chorzów znowu Diamentowy

Szwed w tym roku obronił tytuł mistrza świata i po raz kolejny poprawił swój własny rekord globu skacząc 6,23 m. Dokonał tego 17 września w finałowym mityngu Diamentowej Ligi w amerykańskim Eugene.

- Najpierw Stadion Śląski zobaczyłem w telewizji, a potem usłyszałem o „Kamie” wiele pozytywów od innych sportowców - powiedział Duplantis. - Teraz już sam mam pewność, że to dobre miejsce do wysokich lotów. Cieszę się, że będę mógł wrócić i ponownie spotkać ze śląską publicznością. Dam z siebie wszystko i będę liczyć na wsparcie entuzjastycznych polskich kibiców.

Femke Bol w marcu podczas halowych mistrzostw Europy zdobyła dwa złote medale - w biegu na 400 m i sztafecie 4x400 m. Ponadto 19 lutego w Apeldoorn ustanowiła halowy rekord świata na 400 m - 49,26. W Budapeszcie wywalczyła złoto MŚ w biegu na 400 m przez płotki i sztafecie 4x400 m. 23 lipca w mityngu Diamentowej Ligi w Londynie ustanowiła rekord Europy na 400 m ppł - 51,45. To drugi wynik w historii światowej lekkoatletyki.

Władze Diamentowej Ligi zatwierdziły kalendarz i przydzieliły gospodarzom mityngów poszczególne konkurencje: na Stadionie Śląskim kobiety wystąpią w biegach na 100, 400 i 1500 metrów, na 100 i 400 m przez płotki, a także w trójskoku i rzucie oszczepem. Mężczyźni będą rywalizowali na 200, 800, 3000 m oraz 3000 m z przeszkodami, skoku wzwyż i o tyczce oraz pchnięciu kulą.

- To rzecz jasna wyłącznie wykaz „diamentowych” konkurencji. Choć te są ważne, to dla nas, z racji patronki mityngu, najważniejszy znów będzie rzut młotem – podkreślił dyrektor sportowy zawodów Piotr Małachowski.

Lipcowy Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej zajął drugie miejsce w rankingu World Athletics za rok 2023. Lepszy pod względem wyników sportowych okazał się tylko finał „diamentowego” cyklu w amerykańskim Eugene.



Chorzowskie zawody w tym roku po raz drugi zostały rozegrane w prestiżowym cyklu. W raporcie władz Diamentowej Ligi otrzymały ocenę 9,16 w skali od 1 do 10, wyższą niż poprzednio. Na ten wynik złożyły się ankiety wypełniane przez zawodników i menedżerów. Oceny powyżej 9 są określane jako doskonałe.

Przyszłoroczna 15. edycja Memoriału Skolimowskiej w ramach Diamentowej Ligi odbędzie się tuż po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Pierwsze zawody prestiżowego cyklu na Stadionie Śląskim obejrzało gratis 30 tys. kibiców. Wtedy impreza zajęła w kalendarzu miejsce odwołanych z powodu ograniczeń pandemicznych zawodów w Chinach.

W tym roku wprowadzono płatne bilety, na trybunach zasiadło 25 tys. widzów, a impreza włączona została do Diamentowej Ligi na pięć lat, po jednogłośnym głosowaniu organizatorów pozostałych 14 mityngów cyklu.

Silesia Memoriał Skolimowskiej odbywa się na Stadionie Śląskim od 2018 roku, wcześniej lekkoatleci rywalizowali w Warszawie.

Finał przyszłorocznego cyklu lekkoatletycznej Diamentowej Ligi odbędzie się w Brukseli 13-14 września. Chorzowskie zawody będą 12. z 14 mityngów kwalifikacyjnych.

Kalendarz Diamentowej Ligi 2024:

20 kwietnia – Xiamen

27 kwietnia – Szanghaj

10 maja – Dauha

19 maja – Rabat

25 maja – Eugene

30 maja – Oslo

2 czerwca – Sztokholm

7 lipca – Paryż

12 lipca – Monako

20 lipca – Londyn

22 sierpnia – Lozanna

25 sierpnia – Chorzów

29 sierpnia – Rzym

5 września – Zurych

13-14 września – Bruksela