Co dalej z patronkami olsztyńskich tramwajów? Miasto przerywa milczenie

8 marca Olsztyński Marszu Równości wystosował petycję do prezydenta miasta Piotra Grzymowicza. Działaczki apelowały o to, żeby wprowadzić zwyczaj nadawania tramwajom patronek i patronów. Mija czwarty miesiąc. Decyzji jak nie było, tak nie ma. Kiedy poznamy ostateczną odpowiedź ratusza?

Przypomnijmy — miał na celu upamiętnienie zasłużonych kobiet związanych z Warmią i Mazurami. Aktywistkom zależało również, żeby kobiety zaczęły mieć swoje miejsce w przestrzeni publicznej.

— W tym momencie zaledwie 20 ulic naszego miasta ma rzeczywiste patronki, czyli kobiety, które istniały naprawdę — argumentowała Emilia Bartkowska-Młynek z Olsztyńskiego Marszu Równości w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską”.

Pierwszą odpowiedź prezydenta poznaliśmy pod koniec marca. Prezydent Olsztyna postanowił skierować apel pod dyskusję radnych. Od tamtego momentu sprawa utkwiła w martwym punkcie. A temat patronek tramwajów nie pojawił się na żadnej z sesji Rady Miasta.

Kolejne pismo do władz Olsztyna

21 maja Olsztyński Marsz Równości wystosował kolejne pismo do prezydenta.

„W odpowiedzi na nasz apel (Mdok: 83632.03.2021-W) poinformował Pan o skierowaniu go do członków Rady Miasta” — pisali wnioskodawcy. — „W ostatnich dniach na łamach „Gazety Olsztyńskiej” ukazały się dwa artykuły, w których możemy zapoznać się z wypowiedziami świadczącymi, że jednak mogło do tego nie dojść. W związku z powyższym kierujemy na Pańskie ręce pytanie: Czy skierował Pan apel pod dyskusję członków Rady Miasta, a jeśli nie, to czy mógłby Pan przybliżyć termin jego przekazania?” — pytali.

Niewiele to dało. Przez kolejny miesiąc wnioskodawcy nie otrzymali żadnej oficjalnej odpowiedzi. Na jakim zatem etapie jest to postępowanie. Zapytaliśmy o to Martę Bartoszewicz, rzeczniczkę prasową Urzędu Miasta w Olsztynie.

— Temat nadania tramwajom patronek i patronów był już poruszany przez prezydenta w kontakcie z poszczególnymi radnymi — informuje. — Teraz jest przerwa wakacyjna w Radzie Miasta, a zatem w najbliższych dniach uruchomimy oficjalną procedurę w tej sprawie, tak aby po powrocie wniosek mógł być procedowany przez radnych z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska — zapewnia.

Odpowiedź rzeczniczki otrzymaliśmy 6 lipca. A dzień później aktywiści Olsztyńskiego Marszu Równości dostali pismo od prezydenta.

Czytamy w nim:

„Zgodnie z moją deklaracją podjąłem rozmowy z radnymi Rady Miasta na temat Państwa Apelu w sprawie nadania tramwajom w Olsztynie patronatu zasłużonych dla historii miasta kobiet związanych z Warmią i Mazurami” — pisze Piotr Grzymowicz. — „Ponieważ jednak nie przyniosły one wyraźnego stanowiska, zdecydowałem się przekazać Apel do Pana przewodniczącego Rady Miasta, gdyż – tak jak napisałem we wcześniejszej odpowiedzi – podejmowanie decyzji o nadaniu patronatu tramwajowi powinno być zastrzeżone do kompetencji Rady Miasta lub przynajmniej formalnego oddelegowania tych decyzji na rzecz prezydenta Miasta, zwłaszcza, że tego rodzaju patronat nie ma charakteru incydentalnego, jak to ma miejsce w przypadku patronów prezydenckich” — wyjaśnia.

„Mam nadzieję, że Pan przewodniczący pozytywnie odniesie się do mojej propozycji i skieruje Państwa Apel pod obrady Komisji Rady Miasta” — kończy.

Co na to wnioskodawcy?

— Wieść o uruchomieniu w najbliższych dniach oficjalnej procedury w sprawie nadania patronek tramwajom w Olsztynie jest bardzo dobrą informacją — nie ukrywa Agara Szerszeniewicz, inicjatorka i współorganizatorka Olsztyńskiego Marszu Równości. — Przez brak odpowiedzi na nasze zapytanie skierowane w maju zastanawiałam się, czy może już ten pomysł nie został spisany na straty. Byłaby to wielka szkoda. 7 lipca otrzymaliśmy jednak informację od prezydenta miasta Piotra Grzymowicza wraz z pismem skierowanym przez niego do przewodniczącego Rady Miasta Roberta Szewczyka. Mimo upływu kilku miesięcy działanie pana Prezydenta jest zgodne z jego zapowiedzią — przyznaje.

— Nasz apel został bardzo dobrze przyjęty przez osoby, do których dotarł po nagłośnieniu np. przez artykuły w „Gazecie Olsztyńskiej” lub na naszym Facebooku: „Olsztyński Marsz Równości” — przypomina działaczka. — Wiemy, że uruchomienie takich działań może trwać kilka miesięcy i wolimy, żeby były one dobrze przygotowane, z założeniem, że mają być to patronki, które naprawdę były związane z naszym regionem. Jesteśmy bardzo cierpliwi, wciąż czekamy na informacje o losach apelu. Moim zdaniem przyjęcie wniosku zależne jest tylko i wyłącznie od dobrej woli radnych. Sam projekt jest bardzo interesujący między innymi od strony edukacyjnej, historycznej i polityki równościowej — podkreśla Szerszeniewicz.

I dodaje: — Korzystając z okazji, podkreślę również, że apelujemy o patronat kobiecy w związku z marną liczbą ulic w Olsztynie, które nazwane są dla upamiętnienia kobiet. W historii naszego regionu nie zapisali się tylko i wyłącznie mężczyźni. Czas na zmniejszenie tej rażącej dysproporcji — zachęca.

Zwyczaj nadawania tramwajom patronek i patronów funkcjonuje w takich miastach jak Gdańsk, Elbląg czy Bydgoszcz.



Paweł Snopkow

