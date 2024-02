Brak efektów odchudzania? Sprawdź, dlaczego!

Jeżeli nie chudniesz to po prostu nie jesteś w deficycie kalorycznym. Deficyt kaloryczny to spożywanie mniejszej ilości kalorii niż potrzebuje nasz organizm do prawidłowego funkcjonowania. Wielkość deficytu kalorycznego ustalana jest w oparciu o tzw. zero kaloryczne, czyli ilość kalorii jakiej nasz organizm potrzebuje do życia i funkcjonowania. Na zerze kalorycznym ani nie tyjemy ani chudniemy. Jeżeli nie chudniesz mimo diety, oznacza to, że albo masz źle zbilansowany jadłospis albo podjadasz i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Każdego dnia potrafimy spożywać o wiele większą ilość kalorii niż nam się wydaje. Nasze szacowania są dla nas często zgubne i mylące. Uważamy, że dwa zdrowe orzeszki, 3 krakersy, plasterek sera i pół banana to nic, a tak naprawdę to właśnie te bagatelizowane przekąski potrafią zaburzać redukcję masy ciała. W trakcie odchudzania każda kaloria jest ważna i każda dodatkowa porcja energii może sprzyjać problemom z utratą masy ciała.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Narkotyki i dopalacze - niebezpieczeństwo zagrażające dzieciom i dorosłym Jeżeli nie jesteś pewien czy nieświadome podjadanie jest problemem, który cię dotyczy to przeprowadź test – zacznij prowadzić dzienniczek żywieniowy. Innymi słowy zapisuj wszystko to co jesz i pijesz każdego dnia. Bądź ze sobąszczery i nie oszukuj – wpisuj każdego cukierka, każdą paczkę chrupek i każdą puszkę piwa. Zobaczysz jak wiele przekąsek umyka Twojej uwadze. Często odruchowo sięgamy po jedzenie np. w trakcie rozpakowywania zakupów. Te przekąski są małe, nie sycą nas i zostają dla nas niezauważalne. Właśnie w dzienniczku żywieniowym kryje się odpowiedź dlaczego odchudzanie Ci nie wychodzi i co jest powodem tego, że waga stoi w miejscu. Po wypisywaniu przez kilka dni na kartce tego co spożywasz poświęć chwilę na analizę tego dzienniczka i zastanów się czy podjadanie rzeczywiście jest Ci potrzebne.

Prowadzenie dzienniczka żywieniowego pomaga wychwycić błędy żywieniowe, które nieświadomie popełniamy. Dopiero zwracając uwagę na nasz rzeczywisty jadłospis możemy zauważyć, że wcale nie byliśmy w deficycie kalorycznym, jak nam się dotychczas wydawało. Nasz jadłospis mógł wskazywać na deficyt kaloryczny, ale rzeczywiste spożycie pokarmów całkowicie temu zaprzecza. Może Ci się wydawać, że jesz mało i mimo to nie chudniesz, ponieważ podjadasz lub jesz małe ilości bardzo kalorycznych produktów (np. orzechy, słone przekąski, sery, fast foody itp.). To nie wielkość jedzenia jest wyznacznikiem spożywanych kalorii, a więc małe nie jest równoznaczne z małokalorycznym.

Podsumowując, jeżeli zależy Ci na tym by skutecznie schudnąć to zacznij zwracać uwagę na to co jesz. To nie ilość jest ważna, a produkty jakie spożywasz. Sałatka z kurczakiem, która nasyci Cię na kilka godzin może mieć mniej kalorii niż drożdżówka, której nawet nie poczujesz, że ją zjadłeś. Zacznij prowadzić dzienniczek żywieniowy, by znaleźć rozwiązanie tego, że nie udaje Ci się schudnąć.

Aleksandra Kobylańska

Aleksandra Kobylańska – dietetyk, psychodietetyk, miłośniczka gotowania. Prowadzi profil na Instagramie @aleksandrakobylanska, gdzie dzieli się swoją wiedzą i przepisami kulinarnymi.