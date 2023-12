Indykpol AZS Olsztyn wraca na Uranię. Siatkarze mają za sobą już pierwszy trening [ZDJĘCIA]

Na ten moment czekali wszyscy kibice olsztyńskiej siatkówki. Po ponad dwóch latach gry w Iławie siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn odbyli pierwszy trening w nowej - starej Hali Urania.

Obiekt po trwającym ponad dwa lata remoncie zmienił się nie do poznania. Nowa hala pomieści ok. czterech tys. widzów. Boisko do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona, futsal - to tylko niektóre z funkcjonalności głównej bryły. Natomiast w mniejszej znajdują się m.in. sala treningowo-rozgrzewkowa z miejscami na widowni dla tysiąca osób, sala podnoszenia ciężarów, judo i siłownia.

Już w piątek oficjalne otwarcie Uranii

Galaktyczny Benefis Hali Urania to darmowe wydarzenie, podczas którego mieszkańcy mogą wziąć udział w pierwszej imprezie na nowym obiekcie. Wśród gwiazd grudniowej imprezy znajdują się duże nazwiska sceny muzycznej takie jak: Ania Dąbrowska, Anita Lipnicka, Ralph Kaminski, Błażej Król, Wojtek Urbański oraz zespół Czerwony Tulipan.

W części sportowej oprócz prezentacji zawodników Indykpolu AZS Olsztyn będzie można zobaczyć pokaz uczniów olsztyńskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, trenujących gimnastykę sportową i taekwondo olimpijskie.

W części tanecznej, wyreżyserowanej przez olsztyniankę, popularną Iwonę Pavlović, pojawią się takie zespoły jak Carnivals Stars, Studio Rytm, pracownia Tańca Pryzmat, formacja „Jantar” z Elbląga i zawodowi tancerze z “Tańca z gwiazdami”.

W trakcie wieczoru zostaną też zaprezentowane filmy pokazujące bogate 45 lat z życia Hali Urania.

Indykpol AZS Olsztyn zaczyna w niedzielę

W najbliższą niedzielę o godz. 17:30 siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn rozegrają swój inauguracyjny mecz na nowej Uranii z zespołem LUK Lublin.

Bilety na mecz rozeszły się zaledwie w kilkanaście minut, a hala jest zapełniona do ostatniego miejsca. Wczoraj (wtorek 12 grudnia) siatkarze akademików odbyli pierwszy trening na nowym obiekcie, który prezentuje się niezwykle okazale.

Siatkarze AZS-u mogli już wcześniej zacząć treningi, jednak to dopiero wczoraj Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu oficjalnie kończąc budowę.

Teraz nic już nie stoi na przeszkodzie do rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu olsztyńskiej Uranii.

Karol Grosz