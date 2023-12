Mamy przełom w sprawie S16 od Mrągowa do Ełku. Mieszkańcy Warmii i Mazur nie będą zadowoleni

Sprawa ciągnęła się bez kilku dni trzy lata, ale jest decyzja. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie zgodził się na budowę S16 przez Mazury w wariancie zarekomendowanym przez drogowców. Co teraz?

Mamy przełom w sprawie S16 od Mrągowa do Ełku. Po niemal trzech latach postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie zgodził na budowę drogi przez Mazury w wariacie zarekomendowanym przez drogowców.

Dlaczego? W trakcie prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk, zidentyfikowano obszar Natura 2000, na który inwestycja, zaplanowana przez inwestora według wariantu B, będzie wywierać znacząco negatywny wpływ. Jest to obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo, powołany dla ochrony bardzo rzadkiej i zagrożonej wyginięciem populacji żółwia błotnego.

— Z analizy złożonej dokumentacji wynika, że realizacja drogi w wariancie inwestorskim spowoduje znaczące uszczuplenie siedlisk żółwia błotnego i obejmie znaczną część jego populacji — wyjaśnia nam Justyna Januszewicz, rzecznik RDOŚ w Olsztynie. — Zniszczeniu może ulec niemal połowa najważniejszych miejsc stałego występowania, miejsca hibernacji, potencjalne lęgowiska i szlaki przemieszczania się tego gatunku. Już sama budowa drogi spowoduje trwałą i niekorzystną modyfikację warunków środowiska negatywnie wpływającą na bytowanie żółwia błotnego. Realizacja inwestycji w wariancie proponowanym przez inwestora wpłynie znacząco negatywnie na obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Ze względów przyrodniczych wariant ten jest nieakceptowalny.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko został wskazany wariant alternatywny, tj. wariant C, który nie oddziałuje znacząco negatywnie na obszar Natura 2000. Jest to wariant wskazany przez inwestora jako wariant możliwy do realizacji w przypadku braku możliwości realizacji wariantu inwestorskiego.

— W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wystąpił do inwestora z zapytaniem, czy wyraża zgodę na realizację inwestycji w racjonalnym wariancie alternatywnym wskazanym w raporcie o oddziaływaniu na środowisko — dodaje Justyna Januszewicz. — Przepis prawa przewiduje, że jeśli inwestor nie przychyli się do tej propozycji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odmówi zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jak podkreśla rzecznik RDOŚ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie jest przeciwny budowie drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk. Niemniej jednak realizacja inwestycji nie może wpływać znacząco negatywnie na obszar Natura 2000 i powinna zostać zaplanowana tak, aby straty w środowisku były jak najmniejsze.

Co na to drogowcy? Czekamy na ich stanowisko. Wkrótce więcej o sprawie.

Andrzej Mielnicki