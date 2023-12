Jarmarki wigilijne nie tylko w Olsztynie. Gdzie w okolicach można jeszcze poczuć świąteczny klimat?

Ten miesiąc będzie wyjątkowy. Nie tylko przez pogodę, bo do Olsztyna zawitała prawdziwa zima, ale również przez świąteczny nastrój, który będzie można pogłębiać na jarmarkach wigilijnych w Olsztynku, Stawigudzie i Dywitach.

Rusza sezon bożonarodzeniowych jarmarków. Gdzie się odbędą?

W sobotę 16 grudnia odbędzie się Dywicki Jarmark Świąteczny, który wystartuje już o godz. 8 w dwóch miejscach — w stodole "Mój Rynek" przy ul. Jana Pawła II, gdzie odbędzie się jarmark produktów żywnościowych oraz w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dywity, gdzie planowany jest kiermasz rękodzieła.

Jarmark zaplanowany jest do godz. 13.

W niedzielę 17 grudnia odbędą się aż dwa jarmarki: w Olsztynku i Stawigudzie.

Gmina Olsztynek również przygotowała się na celebrowanie jarmarku w dwóch miejscach. Najpierw mieszkańcy gminy i wszyscy zainteresowani goście będą mogli przejść się na spacer z etnografem po wystawach świątecznych w Muzeum Budownictwa Ludowego.

Później impreza przeniesie się do centrum miasta, gdzie od godz. 14 rozpocznie się kiermasz świąteczny. Będzie to idealna okazja do zakupu choinki, ozdób i świątecznych przysmaków. O godz. 15 ruszy Parada Świętych Mikołajów, która będzie oficjalnym otwarciem jarmarku. Jarmark wigilijny umilać będą występy w wykonaniu zespołu Swojska Nutka, przedszkolaków i uczniów olsztyneckich szkół gminnych, zespołów Miejskiego Domu Kultury oraz WTZ w Olsztynku.

Również 17 grudnia od godz. 12 rozpocznie się także Stawigudzki Kiermasz Świąteczny "Na Warmińską Nutę".

Na mieszkańców gminy i gości będzie czekała inscenizacja "Bożego Narodzenia na Warmii" w wykonaniu uczniów ZSP, pokazy taneczne i występy wokalne. Będzie można wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach i wykonać na przykład świąteczną zakładkę.

Na jarmarku znajdą się także stoiska kiermaszowe i kiermaszowa kawiarenka z aromatyczną zimową herbatą. Dla najmłodszych przygotowano specjalny kącik fotograficzny, w którym będą mogli spotkać się i zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem.

W tym roku również w Olsztynie będzie świątecznie i kolorowo. Magia świąt do miasta zawita podczas trzech jarmarków świątecznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Kuźnię Społeczną na olsztyńskiej starówce i firmę Manufaktura Jarmarków na CRS Ukiel.

- 9-10 grudnia: "ŚWIĘTA. DOBRZE WAS WIDZIEĆ" - dwudniowa impreza na Targu Rybnym, organizowana przez MOK i wzbogacona o świąteczne iluminacje części Starego Miasta

- 16-17 grudnia: TRZECI OLSZTYŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY - organizowany przez Kuźnię Społeczną.

- 15-17 grudnia: JARMARK BOŻONARODZENIOWY - organizowany przez prywatną firmę Manufaktura Jarmarków na CRS Ukiel.