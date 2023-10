Ale jarmark! Trzy imprezy bożonarodzeniowe w Olsztynie. Jak się nie pogubić?

W sklepach pojawiają się już bożonarodzeniowe ozdoby i słodycze. To zatem czas, aby już zacząć myśleć o tym, co w grudniu. Tradycją są jarmarki świąteczne. W Olsztynie będzie ich do wyboru, do koloru. Czekają nas trzy imprezy. Tylko kiedy się odbędą i czego możemy od nich oczekiwać? Można się pogubić.

— Chaos totalny, który wynika z językowego niechlujstwa i skrótów myślowych. Mieszkaniec Olsztyna może się pogubić i słusznie żachnąć — zauważa Mariusz Sieniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie w mediach społecznościowych. — Spróbuję to uporządkować:

1. Cofnijmy się w czasie. Przez wiele, wiele lat istniało jedno świąteczne wydarzenie w Olsztynie zwane: Warmiński Jarmark Świąteczny. Do 2018 było organizowane przez Gminę, czyli Miasto Olsztyn i odbywało się na Starym Mieście, w całej jego przestrzeni.

2. W roku 2019 organizację Warmińskiego Jarmarku Świątecznego przejął Miejski Ośrodek Kultury, a dokładnie: jego Biuro Festiwalowe. Stworzyliśmy dwie edycje pod hasłami "Naturalnie święta" i "Jarmark taki sam jak nigdy". Czyli mamy lata 2019 i 2020. Wszystko git, tradycja podtrzymana, dobrze się toczy. To były naprawdę piękne edycje za sprawą Natalii Tejs, Piotra Podgórskiego, Joanny Ejsymont, i techniki, i promocji, i reszty wspaniałej ekipy MOK.

3. Rok 2021 był przełomowy. Miasto, z powodów oszczędnościowych, nie przyznało dotacji na organizację Warmińskiego Jarmarku Świątecznego. MOK miał dylemat, czy pozostawić Stare Miasto bez żadnego wydarzenia czy jednak stworzyć coś w zastępstwie. Skoro nie było pieniędzy na Warmiński Jarmark Świąteczny, MOK Olsztyn postanowił zorganizować w 2021 dwudniowy cykl wydarzeń animacyjno-koncertowych pod nazwą "Święta. Dobrze Was widzieć" w dniach 18-19 grudnia. (Walczymy o Stare MIasto, nie chcemy go zostawić).

4. W tym samym roku, czyli 2021 Kuźnia społeczna inicjuje własny projekt: "Pierwszy Olsztyński Jarmark Świąteczny" i bez konsultacji z MOK-iem wyznacza ten sam termin - 18-19 grudnia.

5. W roku 2021 mamy więc dwie imprezy świąteczne:

- "Święta. Dobrze was widzieć" - wydarzenie stricte artystyczne i animacyjne, z górnej półki kultury.

- Pierwszy Olsztyński Jarmark Świąteczny - wydarzenie jarmarkowe, festynowe, rękodzielnicze, targowe, z elementami artystycznym i familijnymi.

Nadążacie?... Jadę dalej:

6. Trochę się na siebie (MOK z Kuźnią Społeczną) biesimy, że w jednym terminiem wszystko wypadło, że w podobnych godzinach, ale szukamy kompromisu i zgody. I nam, i Kuźni zależy na dobru obu przedsięwzięć. Zgoda się pojawia, czyli w następnym roku nie dublujemy terminów i MOK jeszcze bardziej idzie w wydarzenia artystyczno-animacje, Kuźnia skupia się na ofercie jarmarkowej.

7. Jest dobrze. Rok 2022:

- 10-11 grudnia: "Święta. Dobrze Was widzieć" - dwudniowy cykl koncertów i animacji na Targu Rybnym (Stare Miasto).

- 17-18 grudnia: Drugi Olsztyński Jarmark Świąteczny - dwudniowy cykl w Kuźni Społecznej (ul. Kotańskiego)

8. Nadchodzi lato 2023 roku. Pojawia się informacja, że trzeci podmiot (prywatny) planuje zorganizować wydarzenie świąteczne w Olsztynie, dokładnie: jarmark. Inicjuję w Ratuszu spotkanie, by rozważyć, co z tym fantem począć, bo wytwarza się lekki chaos, a jak pierwotnego Warmińskiego Jarmarku Świątecznego nie było, tak nie ma. Zwycięża pogląd, że w różnorodności i bogactwie siła. I tak oto tworzy się sytuacja, która zaistnieje w grudniu 2023 roku:

- 9-10 grudnia: "ŚWIĘTA. DOBRZE WAS WIDZIEĆ" - dwudniowa impreza na Targu Rybnym, organizowana przez MOK i wzbogacona o świąteczne iluminacje części Starego Miasta (dzięki dodatkowej dotacji wróci w okolice Sceny Staromiejskiej choinka i ozdoby świąteczne). Ważna uwaga do Krzysztofa Otoilińskiego z Promocji Miasta: to wydarzenie artystyczne, to nie jest formuła jarmarkowa, choć z całych sił staramy się współpracowac ze staromiejskimi restauratorami).

- 16-17 grudnia: TRZECI OLSZTYŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY - organizowany przez Kuźnię Społeczną.

- 15-17 grudnia: JARMARK BOŻONARODZENIOWY - organizowany przez prywatną firmę Manufaktura Jarmarków na CRS Ukiel.

Mariusz Sieneiwicz podkreśla: — Czytajcie zatem Państwo nazwy, w tym nadmiarze one są punktami orientacyjnymi, aby się nie pogubić. O wspomnianej trzeciej inicjatywie (Jarmark Bożonarodzeniowy) nad jeziorem Ukiel dowiedziałem się totalnie przypadkiem. I nie wiem, czy trzy odrębne imprezy są lepsze dla mieszkańców, niż jeden Warmiński Jarmarki Świąteczny na Starym Mieście, jak to było do roku 2020 . My, jako MOK nie chcemy poddać Starego Miasta - to jest serce Olsztyna, dlatego organizujemy w zastępstwie dawnego Jarmarku własną imprezę jako rekompensatę i wolę działania w sercu miasta.

I dodaje: — Niewykluczone, że za rok pojawi się czwarty podmiot, który będzie chciał zorganizować a choćby Bożonarodzeniowy Jarmark Olsztyński Świąteczny, gdzieś w okolicach Nagórek lub Pieczewa. Na razie chciałem tylko dla porządku usystematyzować język nazw i daty obecnych wydarzeń. Duszę i ducha nakarmicie podczas imprezy "Święta. Dobrze was widzieć" na Starym Mieście. Najecie się i zakupy zrobicie tydzień później w Kuźni Społecznej i nad jeziorem Ukiel.