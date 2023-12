Kolejna impreza w nowej Uranii zaplanowana. Ma odbyć się jeszcze przed świętami

Za niemal dwa tygodnie odbędzie się Galaktyczny Benefis Uranii, który oficjalnie zakończy długi remont. Urania przeszła ogromną metamorfozę i choć zachowała swoją charakterystyczną kopułę, to jest to już inna Urania. Obiekt jest nowoczesny i robi wrażenie, co można było usłyszeć od zwiedzających halę.