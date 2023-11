Prezydent Elbląga zostanie nowym wojewodą warmińsko-mazurskim? "Jest faworytem"

Artur Chojecki, który przez ostatnie lata był wojewodą warmińsko-mazurskim został posłem, dlatego od kilku tygodni mamy wakat w jednym z najważniejszych urzędów w regionie. Udało nam się dotrzeć do informacji, kto może zostać nowym wojewodą. Nazwisko zaskakuje.

Mimo tego, że na Warmii i Mazurach mamy od kilku dni mróz, to w Warszawie jest na prawdę gorąco. Szanse premiera Mateusza Morawieckiego na otrzymanie aprobaty od Sejmu są stosunkowo niskie, dlatego szeroki blok opozycyjny przygotowuje się do przejęcia władzy. Jednym z elementów całego procesu jest obsadzenie nowych wojewodów, którzy są przedstawicielami rządu w każdym województwie.

Aktualnie w szerokiej koalicji KO, PSL, PL2050 i Nowej Lewicy trwają rozmowy co do obsadzenia konkretnych stanowisk. Wśród giełdy "stołków" jest także stanowisko wojewody. Wszystko na to wskazuje, że następcą Artura Chojeckiego z PiS zostanie człowiek rekomendowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest jednym z największych wygranych październikowych wyborów w woj. warmińsko-mazurskim.

PSL nie dość, że utrzymał mandaty poselskie w okręgu 34 i 35, to jeszcze dodatkowo wprowadził senatora. Rozmiar sukcesu ludowców doskonale obrazuje fakt, że Zbigniew Ziejewski (PSL), startujący z drugiego miejsca Trzeciej Drogi w okręgu 34 zdobył więcej głosów niż Rafał Ryszczuk (PL2050) startujący z pierwszego miejsca.

Według naszych informacji, obecnie dwóch członków PSL ma szansę objąć stanowisko wojewody warmińsko-mazurskiego. Pierwszym z nich jest prezydent Elbląga Witold Wróblewski, drugim natomiast wójt gminy Wydminy Radosław Król. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że to Wróblewski ma zdecydowanie większe szanse na reprezentowanie rządu na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Oficjalne nazwisko nowego wojewody poznamy prawdopodobnie pod koniec obecnego roku, lub na początku przyszłego.

