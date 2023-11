Miasto stoi? Uwaga na śliskie drogi i chodniki w Ol

SMS-owe alerty RCB w środę dostali mieszkańcy województw podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

"Uwaga, w nocy i jutro (22/23.11) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne" - czytamy w wiadomości.

Tak też wygląda od rana sytuacja w mieście i okolicach. Jak informują kierowcy, wiele dróg jest nieprzejezdnych. W Nikielkowie, Dywitach czy Słupach drogi są bardzo śliskie. Na ulicach Olsztyna, tworzą się natomiast od rana ogromne korki. Między innymi na osiedlu Generałów czy Jarotach.

— Na drogach powiatowych lodowica! Stanęły autobusy 108 i 112. Przewoźnik linii gminnych poinformował, że że względu na oblodzenie nie da rady zrealizować kursu o 7:10 i 8:09 na trasie D33 Studzianka-Wadąg — czytamy na profilu społecznościowym gminy Dywity.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie z godz. 7 poinformowała, że warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w niektórych rejonach kraju. W województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim na dk 10 (odc. Lipno – Drobin), dk 15 (odc. Brodnica – Ostróda), dk 16 (odc. Łasin – Ostróda) i S7 (odc. Olsztynek – Mława) drogi mogą być oblodzone.

W województwach: pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim występują opady mżawki i deszczu. Z kolei w województwach podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i dolnośląskim występują opady śniegu z deszczem i śniegu.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

GDDKiA przypomniała, że zgodnie z prognozami meteorologicznymi, w czwartek będzie zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź, w rejonach podgórskich i na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Na Pojezierzach opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym i tam prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od 0 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 6 st. C w centrum, do 11 st. C na zachodnim wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W kraju miejscami porywy do 85 km/h, na wybrzeżu do 95 km/h, w Karpatach do 100 km/h i w Sudetach do 140 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.(PAP)