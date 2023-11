Prenumerata za zdjęcie: wierzby płaczące na Mazowszu Pruskim

— Mazowsze pruskie leży w Prusach Wschodnich, na pograniczu guberni suwalskiej, łomżyńskiej i płockiej. Długość Mazowsza pruskiego, od wschodu na zachód, wynosi około 30-tu mil; szerokość, od północy na południe, 7 do 8 mil — pisze nasz czytelnik MH. I dodaje: — To cytat z książeczki wydanej w 1898 roku w Krakowie.

W 1945 jednym z pomysłów jak nazwać Okręg Mazurski a Potem województwo olsztyńskie była nazwa Mazowsze Pruskie. Tak mi się to przypomniało, kiedy sfotografowałem te wierzby, które kojarzą się z Mazowszm i Chopinem.

