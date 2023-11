Czy Olsztyn jest już przygotowany na nadejście zimy?

Zatrucia tlenkiem węgla, wypadki na zamarzniętych jeziorach, czy palenie śmieciami w piecach domowych. Między innymi z takimi sytuacjami muszą mierzyć się służby mundurowe i instytucje pomocy społecznej podczas zimy.

— Skupiamy się na dokonywaniu przeglądu koczowisk, odwiedzamy wszystkie miejsca w których przebywają bezdomni i zachęcamy ich by korzystały z noclegowni — mówi Bernadetta Ćwiklińska – Rytel, naczelnik prewencji Komendy Miejskiej Policji.

O osobach bezdomnych w tym trudnych okresie nie zapomina też Straż Miejska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie te instytucje ściśle współpracują by w momencie spadku temperatur nie doszło do tragedii.

— Kontrolując miejsca przebywania bezdomnych mamy ze sobą ciepłą herbatę, suchy prowiant i często również ciepłą odzież, by zabezpieczyć te osoby, które nie chcą skorzystać z noclegowni — mówi Jarosław Lipiński, komendant Straży Miejskiej w Olsztynie. Komendant dodaje także, że w sytuacji gdy temperatury spadają poniżej zera straż dba również o osoby pod wpływem alkoholu, które nie są w stanie dotrzeć do domu i pomagają im przetransportować się do bezpiecznego i ciepłego miejsca.

Zima to także czas, gdy mieszkańcy domów jednorodzinnych zaczynają palić w piecach. I tu także straż zachowuje czujność.

— Reagujemy na zgłoszenia mieszkańców i prowadzimy regularne kontrolę posesji pod kątem spalania odpadów — dodaje Lipiński. — Mamy drona, który pozwala nam określić jakiego rodzaju paliwa używa się w danym gospodarstwie domowym.

Z kolei o zabezpieczenie dostaw ciepła mieszkańcom budynków wielorodzinnych dbają przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, którzy do nadchodzącej zimy są już przygotowani.

— Nie mamy żadnych sygnałów, by miało brakować paliwa, tak jak miało to miejsce w ubiegłym sezonie grzewczym. Jednak na wszelki wypadek zakupiliśmy już spore zapasy – na naszym placu mamy już ok. 25 tys. ton miału węglowego. Jest to połowa średniego rocznego zużycia tego paliwa — mówi Konrad Nowak, prezes MPEC. — Przed sezonem dokonaliśmy też przeglądów wszystkich naszych sieci i wykonaliśmy niezbędne naprawy naszych węzłów. Przypomnę, że od zeszłego sezonu mamy też gazowo - olejową kotłownię szczytową, którą możemy uruchomić, gdy zima będzie wyjątkowo surowa.

Przeglądy wszystkich węzłów przesyłowych zakończyli też przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którzy deklarują, że są gotowi do sezonu zimowego. Podobne zapewnienia o gotowości do sprawnej obsługi i zabezpieczenia dróg w sytuacjach opadów śniegu składa dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu.

— Mamy podpisanych 7 umów z firmami które będą odśnieżały drogi i posypywały je piaskiem i solą, a odśnieżaniem chodników będą zajmowały się trzy firmy — informuje Marcin Szwarc, dyrektor ZDZiT.

Do zimy przygotowało się też Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

— Zrobiliśmy przeglądy infrastruktury torowej, do końca listopada wykonamy regulacje i zabezpieczenia sieci trakcyjnej przed zamarzaniem — wylicza Jerzy Roman, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. — Regularnie dokonujemy też przeglądów technicznych i przygotowania do zimy naszego taboru.

Warto pamiętać, że zima to też trudny okres dla zwierząt, więc olsztyńskie schronisko ociepliło już budy i zrobiło niezbędne zapasy karmy dla przebywających tam psów i kotów.

O gotowości do sprawnego działania w sytuacji trudnych warunków atmosferycznych zapewniają też przedstawiciele straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, sanepidu, inspektoratu weterynarii i nadzoru budowlanego w Olsztynie.