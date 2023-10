Diabelski młyn stanie w Olsztynie. W jakim miejscu?

Parking przy olsztyńskiej starówce ma ostatnio wzięcie. Jeden z deweloperów chciałby tu postawić wielopoziomowy parking. Za przykład podał inwestycję z Miami, która mieści ok. 300 aut. Teraz pomysł na zagospodarowanie tego terenu ma inny przedsiębiorca. Chce tu postawić diabelski młyn, czyli ogromne koło widokowe, które jest wizytówką m.in. Londynu. Średnica tej atrakcji w Olsztynie może sięgać kilkudziesięciu metrów.

— Prywatna firma wyraziła chęć ustawienia koła widokowego, proponując na lokalizację sąsiedztwo parkingu samochodowego przy ul. Mochnackiego. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie wniosek będzie analizowany, a następnie zostanie podjęta decyzja — zauważa Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT.

Koło widokowe może zająć do ośmiu miejsc postojowych.

Podobne koło pojawiło się m.in. na elbląskiej starówce w czerwcu 2023 roku. Było wysokie na 30 metrów i ważyło około 60 ton. Do jednej gondoli mieściło się 6 osób. W sumie atrakcja mieściła jednocześnie 126 osób. Czas jazdy trwał 10 minut, były to trzy obroty koła.

Diabelski młyn stał się też atrakcją Giżycka w lunaparku Bajka.

— Koło jest fabrycznie nowe i co za tym idzie bardzo drogie — zauważa Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. — Koło widokowe ma wysokość dwunastu pięter, czyli 34,5 m i jest jednym z głównych punktów realizacji umowy na dzierżawę terenu.

Koło widokowe stało się wakacyjną atrakcją Mazur. I choć nowe, nie jest to najwyższe koło widokowe w Polsce. Gdańskie i krakowskie mają wysokość 50 metrów, a obiekt w Toruniu aż 55.

Największy diabelski młyn na świecie stoi w Dubaju. Jest dwa razy wyższy od słynnego London Eye i mierzy 250 m. Jeden obrót tego koła widokowego trwa prawie 40 minut. Jednorazowo z atrakcji może korzystać 1750 osób. Z kolei pierwszy 75-metrowy diabelski młyn powstał w Chicago w 1893 roku. Obiekt miał być konkurencją dla wieży Eiffla. To koło widokowe mieścił 2160 osób, a do jednej gondoli mieściło się ich aż 60. Oś konstrukcji składała się największego fragmentu stali, jaki kiedykolwiek wcześniej wyprodukowano. Wysokość obiektu równała się 26 piętrom, co dawało przewagę czterech pięter nad najwyższym w tamtych czasach drapaczem chmur.

ar