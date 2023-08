UOKiK: klientom UPC narzucano niezamówione płatne usługi; firmie grozi kara do 10 proc. obrotu

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UPC Polska w ramach programu "Więcej korzyści dla Ciebie" w okresie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia ub.r. podwyższała abonament klientom mającym umowy na czas nieoznaczony. Według UOKiK konsumenci otrzymywali od spółki wiadomości, z których dowiadywali się, że będą mieli dostęp do większej liczby kanałów, w tym programów premium, lub szybszy internet. "Wiązało się to z wprowadzeniem dodatkowej opłaty od 4 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu" – zauważono.