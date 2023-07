PIE: we wrześniu wskaźnik inflacji zbliży się do 10 proc.

W najbliższych miesiącach spodziewamy się słabszego spadku inflacji. We wrześniu wskaźnik zbliży się do 10 proc. – wzrost cen ropy naftowej oraz zbóż będą ograniczać skalę spowolnienia – przekazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do danych GUS o inflacji.