Polregio ponownie liderem rynku przewozów pasażerskich

Rok 2022 był niezwykle udany dla POLREGIO, które poradziło sobie ze wszelkimi trudnościami związanymi zwłaszcza z pandemią COVID-19, a wyniki przewozowe zaczęły nawiązywać do rekordowego dla całej kolei roku 2019. Wygląda na to, że 2023 będzie jeszcze lepszy, a spółka ma realną szansę na przebicie bariery 100 mln pasażerów.

Od stycznia do końca czerwca br. POLREGIO przewiozło ponad 48 mln pasażerów, co stanowi wzrost aż o niemal 8 mln w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022. Jednocześnie największy polski przewoźnik regionalny zwiększył swój udział w ogólnopolskim rynku przewozów pasażerskich z 25,5% do 26,5%.Względem liczby przewiezionych pasażerów POLREGIO uplasowało się przed PKP Intercity (30,78 mln pasażerów) oraz Kolejami Mazowieckimi (30,51 mln). Rekordowym miesiącem badanego zestawienia był maj 2023 r., kiedy to z pociągów POLREGIO skorzystało ponad 8,5 mln osób.

— Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani wynikami, jakie opublikował Urząd Transportu Kolejowego. To, że podróżni coraz chętniej korzystają z kolei, w tym z usług POLREGIO, to dla nas potwierdzenie, że ciężka praca wszystkich naszych pracowników przynosi efekty. Cieszy również to, że jesteśmy najdynamiczniej rozwijającym się przewoźnikiem w kolejowych przewozach pasażerskich. Codziennie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w obszarze taboru i technologii, by nasze usługi były maksymalnie przyjazne dla pasażerów. Kolej jest najbardziej ekologicznym i często najbardziej dostępnym cenowo środkiem transportu. Pracujemy z samorządami wojewódzkimi jako organizatorami przewozów nad tym, żeby stale rosła również dostępność transportu kolejowego w regionach — powiedział wiceprezes POLREGIO, Marcel Klinowski.