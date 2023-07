W olsztyńskim planetarium można porozmawiać o budowie Wszechświata

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: [AKTUALIZACJA] Tragiczny wypadek na budowie Dworca Głównego w Olsztynie. Nie żyje pracownik Wszechświat, który nas otacza ma bardzo skomplikowaną strukturę, która uwidacznia się na wielu skalach naszych obserwacji. Całość tworzy fascynujący obraz powiązań materii i energii, które na najbardziej podstawowym poziomie są jednym i tym samym.

Spotkanie będzie okazją do dwóch podróży. Jedna w głąb materii, by poprzez budowę atomową, skomplikowaną strukturę najbardziej podstawowych cząstek i oddziaływań zabrnąć ku kresowi naszych możliwości badania świata, do podstaw struktury czasoprzestrzeni.

W drugiej części będzie można zobaczyć Wszechświat w znacznie rozleglejszych skalach, gdyż od układu słonecznego, uczestnicy zawędrują do brzegów Drogi Mlecznej, a potem jeszcze dalej, ku krańcom znanego wszechświata, by zadać pytania o to, czy nasz Wszechświat jest jedynym.

Spotkanie zatytułowane "Na granicy nauki - budowa Wszechświata od skali Plancka do multiwersum" w planetarium przy al. Piłsudskiego 38 rozpocznie się 28 lipca (piątek) o godz. 18:00. Bilety normalne i ulgowe kosztują 1 zł.