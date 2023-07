Do oddania Uranii zostały trzy miesiące. Weszliśmy na plac budowy [ZDJĘCIA]

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Tragiczny pożar kampera przy ulicy Pięknej w Ełku [ZDJĘCIA] Oficjalne oddanie zmodernizowanej hali planowane jest na 16 października 2023 roku, a wszystko wskazuje na to, że wykonawca zakończy swoje prace w tym terminie. Obecnie trwają prace wykończeniowe, które mają przystosować obiekt do pełnej funkcjonalności, szczególnie podczas rozgrywek PlusLigi i meczów Indykpolu AZS Olsztyn. Montowane są krzesełka, kończy się instalacja elektryczna, a wkrótce zostanie ułożony parkiet.

Od lat hala Urania była domem siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn. Niestety wszystko z czasem się zużywa, zwłaszcza jeśli było stawiane w głębokim PRL, w dużej mierze w ramach "czynów społecznych". Akademicy ostatnie dwa sezony spędzili grając w hali w Iławie, jednak wszystko wskazuje na to, że przyszły sezon PlusLigi, który startuje 20 października olsztynianie rozpoczną w Olsztynie.

— Termin zakończenia kontraktu jest wyznaczony na 16 października. Jestem przekonany, że wykonawca wywiąże się z tego zadania. Liczymy na to, że w już w październiku, maksymalnie listopadzie będziemy mogli organizować wydarzenia sportowe i kulturalne, bo przecież nasi siatkarze już pod koniec października będą rozpoczynać sezon i liczą na to, że uda się to zrobić w hali Urania — zdradza prezydent Grzymowicz.

Z hali będzie korzystać szereg podmiotów, od klubów sportowych, do organizacji pozarządowych czy firm eventowych, jednak najważniejszym beneficjentem wydaje się Indykpol AZS Olsztyn, który reprezentuje miasto w ogólnopolskich rozgrywkach najwyższego szczebla w Polsce. Zapytaliśmy więc prezydenta Olsztyna, czy obiekt będzie w jakiś sposób przystosowany do wymagań klubu.

— Z klubem rozmawiamy od początku. Oczywiście AZS jest zainteresowany aby swoje mecze rozgrywać tu jak najszybciej. Projektując zarówno halę jak i szatnie czy miejsca treningowe uzgadnialiśmy szczegóły z zarządem. Możemy dziś powiedzieć, że nowa Urania w pewnym sensie jest szyta właśnie pod potrzeby siatkarzy — mówi prezydent Piotr Grzymowicz.

— Na placu budowy słychać wiertarki, młoty i szlifierki więc praca wre. Obecnie wykańczamy obiekt, na którym codziennie pracuje ponad 300 osób — informuje kierownik budowy Andrzej Rosocha — Staramy się, żeby zakończyć nasze prace z kontraktem — dodaje kierownik.

Dzisiaj weszliśmy na plac budowy hali. Zobaczcie jak to wygląda od środka.

Karol Grosz