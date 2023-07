Action otworzy dwa nowe sklepy w województwie warmińsko-mazurskim

Action, sieć dyskontów niespożywczych w Europie, kontynuuje swoją ekspansję w Polsce. Marka zawita po raz pierwszy do Nidzicy oraz miasta Pisz.

Już od 22 lipca mieszkańcy Nidzicy, a od 12 sierpnia mieszkańcu miasta Pisz, będą mogli skorzystać z niepowtarzalnej formuły Action: 6 000 dobrej jakości produktów w 14 kategoriach produktowych (od zabawek i rękodzieła po artykuły gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, majsterkowania i żywności) w najniższej możliwej cenie.

— Otwarcie pierwszych sklepów w Nidzicy i Piszu to kolejny krok w rozwoju Action zarówno w Polsce, jak i w regionie. Liczymy na to, że uda nam się dotrzeć do nowych klientów, oferując im wyjątkowe doświadczenia zakupowe — wyjaśnia Sławomir Nitek, Dyrektor Generalny Action w Polsce. — Otwierając nasze sklepy, zwracamy uwagę na lokalizację, w której będą się one znajdować. Dobry dojazd do sklepu, wygodny parking, a także bliskość centrum miasta lub znanego już mieszkańcom centrum handlowego sprawiają, że nasze sklepy wyróżniają się atrakcyjnym położeniem, często znanymi i lubianymi przez lokalnych mieszkańców — dodaje Sławomir Nitek.