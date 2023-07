Radni zmienili budżet Olsztyna. Na konto Urzędu Miasta wpłynęły duże pieniądze

Problem w tym, że NASK nie jest rządowa instytucją, więc aby skorzystać z tych pieniędzy radni musieli wpisać je do budżetu. Do tego niezbędna było przyjęcie uchwały nowelizującej budżet miasta na 2023 rok, a co za tym idzie — zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

I tu zaczęło się robić zabawnie...

Jedynym punktem dzisiejszych obrad był projekt uchwały zmieniającej budżet Olsztyna. Radny Mirosław Gornowicz, szef komisji finansów poinformował, że jego komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę, a przewodniczący Rady Miasta Robert Szewczyk rozpoczął dyskusję.

Jako pierwszy zgłosił się radny Mirosław Arczak, który zadał szereg pytań o procedury związane z systemami bezpieczeństwa gminy Olsztyn. Później głos zabrał radny Krzysztof Narwojsz (PiS), który przypomniał atak hakerski na systemy Olsztyna z 2020 roku i zapytał o kroki, jakie gmina podjęła w tym czasie. Po nim przemawiał radny Jarosław Babalski (również PiS).

—To jest niecodzienna sytuacja, jednak w dobie informatyki to raczej powszechna. Wszystko zależy od tego, jakimi narzędziami dysponujemy w walce z cyberprzestępstwem. Ile kosztował nas system chaosu, który wprowadził Pan w mieście? Co ten innowacyjny system jest warty? Co z tego, że mamy pancerne drzwi, skoro one są otwarte? Co to za gospodarz, który wpuszcza lisa do kurnika? — pytał radny Babalski.

— Wymachiwanie różnymi argumentami nie ma sensu. Mam wrażenie, że część kolegów nie wie o co pyta albo im ktoś te pytania napisał. W zeszłym roku incydentów związanych z instytucjami publicznymi było około 2 tys. W tym roku już jest ich około 1700. Wojna nie toczy się także za granicą, ale także w internecie. Cyberataki są dzisiaj na porządku dziennym — odpowiedział radny Tomasz Głażewski (KO)

— Obecnie pracujemy nad postawieniem odpowiedniej diagnozy z jakich powodów ten atak nastąpił i przede wszystkim postawieniem tego systemu na nogi. Te działania są prowadzone niemal 24 godziny na dobę — zapewnił radnych prezydent Piotr Grzymowicz — To my zwróciliśmy się z takim wnioskiem, od początku byliśmy w kontakcie w NASK. Szkoda tylko, że informacja o tym jest przekazywana przed schodami ratusza i to przez osobę, która chce kandydować na posłankę z Warmii i Mazur a przyjeżdża tu z Warszawy. Nieskromnie powiem, że szkoda również, że bez udziału prezydenta Olsztyna — dodał prezydent.

Problem w całej dyskusji polegał na tym... że nie dotyczyła ona uchwały, którą procedowali radni. Sam dokument, który leżał na stole dotyczył finansów i pożytkowania pieniędzy przelanych przez NASK na konto Urzędu Miasta. Ostatecznie radni przyjęli zmiany w budżecie 21 głosami za i jednym wstrzymującym się.

