Fundusz z Zjednoczonych Emiratów Arabskich kupi Lechię Gdańsk? Klub ma kosztować grube miliony

Mimo że fundusz MADA Global oficjalnie jeszcze nie przejął klubu, nowym prezesem Lechii został Paolo Urfer, reprezentant arabskiego kapitału w Polsce. To wyraźny sygnał, że w klubie zaszły poważne zmiany.

Przetasowania w składzie

Kadra Lechii przechodzi rewolucję. Z drużyny odeszło już wielu zawodników, w tym Flavio Paixao, Łukasz Zwoliński, Marco Terrazzino, Rafał Pietrzak, Kristers Tobers, Jakub Kałuziński, Kevin Friesenbichler, Jarosław Kubicki, Jakub Bartkowski i Michał Nalepa. Wygląda na to, że to nie koniec zmian, ponieważ Dusan Kuciak, Mario Maloca i Maciej Gajos także są w kolejce do odejścia. Sytuacja jest tak trudna, że Lechia musiała odwołać ostatni mecz sparingowy z Olimpią Elbląg, ponieważ trener Szymon Grabowski nie miał wystarczającej liczby zawodników do skompletowania składu.

Pierwszym letnim transferem (bezgotówkowym) jest Luis Fernandez, 29-letni ofensywny pomocnik z hiszpańskiej Bureli. W poprzednim sezonie zdobył on dla Wisły Kraków 20 bramek i zanotował 12 asyst. Jego kontrakt z Wisłą wygasł i nie został przedłużony.

Lechia rozpocznie nowy sezon 22 lipca, gdy wybierze się na wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów. To będzie bardzo ważne spotkanie dla drużyny, która ma nadzieję na udany start w nowych rozgrywkach.

Przypomnijmy, że kupnem Lechii zainteresowany był również Michał Brański, wieloletni właściciel Stomilu Olsztyn.