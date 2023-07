1,5 tysiąca rekonstruktorów z całego świata przyjeżdża na inscenizację bitwy pod Grunwaldem

Po raz 25. na polach pod Grunwaldem będzie można zobaczyć inscenizację bitwy z 1410 roku. To historyczne wydarzenie, które przyciąga 1,5 tys. rekonstruktorów z różnych zakątków świata, odbędzie się 15 lipca, ale tydzień średniowiecza na Warmii i Mazurach rozpoczął się już w środę.

Organizatorzy zapraszają na "podróż w przeszłość, do czasów, gdy Polska walczyła o swoją niezależność i pozycję na Starym Kontynencie". Średniowieczne obozowiska, warsztaty, pokazy, koncerty i turnieje rozpoczęły się już w środę. W kulminacyjnym momencie, w rocznicę starcia, w sobotę 15 lipca, na ubitym polu zgromadzi się 1,5 tys. zbrojnych.

— Dołączcie do nas na Polach Grunwaldu, by wspólnie celebrować naszą wielką przeszłość i jedno z najważniejszych zwycięstw polskiego oręża. Przybywajcie tłumnie, aby razem uczcić nasze historyczne dziedzictwo i doświadczyć niezapomnianych emocji, jakie niesie ze sobą to wyjątkowe wydarzenie — podkreślił marszałek Brzezin.

W środę na Polach pod Stębarkiem odbywają się organizowane przez Chorągwie: Krakowską i Śląską: turniej łuczniczy, Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich – VIII Turniej Bojowy Seniorów 40+, VIII Mistrzostwa Polski Miecza Długiego "O Srebrny Miecz Grunwaldu", Warsztaty Chorału Gregoriańskiego, Turniej Bojowy Kobiet, Międzynarodowy Turniej Piłki Średniowiecznej – Bruchenball a wieczorem chętni mogą wziąć udział w potańcówce.

Czwartek rozpocznie msza w oprawie średniowiecznej Scholii Grunwaldzkiej w języku łacińskim, a po tym odbędą się organizowane przez Chorągwie Wallenroda, Ziemi Łęczyckiej, Komturstwa i Miasta Gdańska m.in. turnieje łucznicze, Turniej Bojowy Miecza Jednoręcznego oraz Grunwaldzki Konkurs Nalewek.

Na piątek zaplanowano Mistrzostwa Polski w Szachach Historycznych wg XIV wiecznych traktatów, Grunwaldzki Turniej Włóczni i Tarczy i turnieje łucznicze. Na godz. 17.00 zaplanowano próbę generalną XXV Inscenizacji Bitwa pod Grunwaldem. Wieczorem odbędą się koncerty.

W sobotę na Wzgórzu Pomnikowym o 12.30 zaplanowano Apel Grunwaldzki. O 14.00 rekonstruktorzy wymaszerują na pole bitwy, gdzie o g. 15.00 rozpocznie się inscenizacja bitwy z 1410 r.

Po niej widzowie będą mogli posłuchać koncertów oraz zobaczyć pokaz mody średniowiecznej. Dni Grunwaldu zakończą się w niedzielę.

