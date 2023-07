Mieszkańcy Olsztyna coraz bardziej wściekli. Cyberatak na sieć zarządzającą ruchem paraliżuje miasto. Nie ma gdzie kupić papierowych biletów

Nie dość, że po cyberataku od 3 tygodni nie można kupić biletów w automatach, to teraz brakuje ich też w sklepach i kioskach. Takich, jakie są dostępne w sprzedaży do dziesięcioleci. Były też w czasach PRL, kiedy najbardziej zaawansowanym urządzeniem w rękach sprzedawców było liczydło, a później kalkulator.— Od dziesięciu dni nie mogę sprzedawać papierowych biletów! Nigdy coś takiego się nie wydarzyło. Od lat sprzedaję papierowe bilety i do tej pory zdarzył mi się tylko jeden dzień, że ich zabrakło. Za chwilę będą dwa tygodnie, kiedy ludzie chcą kupić bilety, a ja mogę im tylko powiedzieć, że ich nie mam — denerwuje się pan Paweł, który od 34 lat prowadzi kiosk w Olsztynie. — Zaczyna mnie to już denerwować. Po pierwsze, że kilkaset razy dziennie muszę powtarzać to samo. A po drugie, że pojawiają się oficjalne informacje ratusza, że bilety dostępne są w kioskach. Czy komuś się w głowie pomieszało? Biletów nie ma nawet w hurtowni, która też nie może ich dostać. Za chwilę cały Olsztyn będzie pozbawiony biletów. Rozumiem, że awaria dotknęła biletomaty, ale żeby nie móc wydrukować biletów analogowych?— Kiedy poszłam kupić sieciówkę, dostałam karteczkę, że mogę korzystać z komunikacji miejskiej. Przecież to śmieszne. Mamy XXI wiek, a ja muszę trzymać karteczkę z portfelu? — zauważa pani Marlena, która co miesiąc doładowywała Olsztyńską Kartę Miejską. — Teraz karta nie działa, jej miejsce zastąpiła karteluszka. A co, jeśli ją zgubię? Jak udowodnię, że mam opłacony cały miesiąc? Oczywiście pilnuję jej jak oka w głowie, ale wszystko może się zdarzyć. Tak jak zdarzył się atak hakerski, którego też nikt się nie spodziewał i nie zabezpieczył się przed nim.— Mamy problem z biletami, ale kontrole cały czas się odbywają — dodaje Wiktoria. — Przecież to śmieszne! Jak można sprawdzać bilety, skoro nie można ich kupić? Niby można to zrobić w aplikacji, ale nie każdy musi mieć taką zainstalowaną.