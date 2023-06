Olsztyn to synonim bezpieczeństwa. Mamy najnowocześniejszy system w Polsce

Dobrą osobę zajmującą się zarządzaniem kryzysowym można rozpocząć po tym, że potrafi przewidzieć coś, co jest nie do przewidzenia. Jeśli te zdanie jest prawdziwe, to w Olsztynie mamy prawdziwych fachowców. Bo jak inaczej nazwać osoby, które w 2015 roku, przed rozpoczęciem pandemii i wojny w Ukrainie podjęli decyzję o nad koncepcją Systemu Bezpieczeństwa Regionu Olsztyńskiego.