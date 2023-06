Na Mazury wrócili zagraniczni turyści. Nadchodzący sezon zapowiada się dobrze

Branża turystyczna na Mazurach podkreśla, że niewiele osób rezerwuje wakacje z wyprzedzeniem. — Zdecydowana większość spontanicznie, w ostatniej chwili wybiera miejsce odpoczynku — dodał Kempa i przypomniał, że od wielu lat na Mazurach tłoczniej robi się dopiero od drugiej połowy lipca.

W czerwcu Mazury zapełniały się wyłącznie w weekendy, np. w miniony wtorek restauracje nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach świeciły pustkami. Bez problemów, od ręki można było w wiosce żeglarskiej wypożyczyć łódź żaglową czy motorową.

— Weekendy są przyzwoite, tak od piątku, czasem czwartku, do niedzieli wieczorem. W pozostałe dni jest pusto, jachty stoją w portach. Teraz odpoczywa trochę grup z zakładów pracy, ale te pobyty są krótsze i skromniejsze niż przed pandemią — powiedział PAP Eugeniusz Faryj z Rucianego-Nidy, który m.in. przewozi turystów tramwajami wodnymi po jeziorach. Dodał, że za to ci, którzy korzystają z uroku Mazur, zanim te są zatłoczone, mogą się przekonać, że w Śniardwach woda znowu stała się przejrzysta, mogą zaobserwować dzikie gęsi, kormorany czy czaple. — Co dnia płynę na Śniardwy i ludzi, których przewożę, te widoki zachwycają. Jak będzie tłok, zwierzęta się pochowają — dodał.Po pandemicznej przerwie tej wiosny na Mazurach pojawiły się zorganizowane grupy turystów z Niemiec. Takie grupy odwiedzają zwykle m.in. Gierłoż, Świętą Lipkę, pływają statkami po jeziorach. — Wbrew powszechnemu mniemaniu to nie są osoby, które odwiedzając Mazury, przyjeżdżają do kraju przodków. Niemcy nawykli do częstych wyjazdów: bliższych, dalszych, mniej i bardziej egzotycznych. Mazury traktują jak każde inne ciekawe miejsce do odwiedzenia, a to, że przyjeżdżają na Mazury, jest efektem m.in. promowania Mazur na targach turystycznych w tym kraju — powiedział PAP Kempa. Dodał, że nad jeziora wrócili też Czesi, którzy żeglują po Mazurach.