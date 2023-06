Port Lotniczy Olsztyn-Mazury uzyskał specjalistyczny certyfikat. Co to zmieni?

Dotychczas, infrastruktura i procedury lotniska umożliwiały wykonywanie operacji

precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów w kategorii I (CAT I), tj. przy widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR – Runway Visual Range) nie mniejszej niż 550 metrów, a także przy wysokości decyzji (DH – Decision Height) nie mniejszej niż 200 stóp (około 60 metrów).

Visibility Procedures), pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przy niemalże dwukrotnie niższych minimach. Operacje precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów będą mogły odbywać się przy zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszym niż 300 metrów, a także przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 100 stóp (około 30

— Kończymy bardzo ważną inwestycję na naszym lotnisku — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. — Od tej chwili uzyskujemy możliwość korzystania z najnowocześniejszych narzędzi, które jeszcze bardziej wzmacniają bezpieczeństwo naszych pasażerów. Modernizacja radiowego systemu nawigacyjnego ILS w Szymanach to kolejny przykład na

odpowiednie wykorzystywanie unijnych środków. Projekt był bowiem realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

— Otrzymanie certyfikatu ILS CAT II to krok milowy w rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, dzięki któremu dołączamy do rodziny polskich lotnisk, posiadających najnowszą infrastrukturę lotniczą. Inwestycja ta wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa operacji lotniczych, tym samym zwiększając dostępność komunikacyjną portu oraz jego przepustowość w warunkach ograniczonej widzialności, co finalnie umocni naszą pozycję na mapie nie tylko polskich, ale również europejskich lotnisk. Jest to sukces portu i jego pracowników, zwieńczający wiele miesięcy ciężkiej pracy — mówi Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.