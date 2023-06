Wójt gminy Grunwald kolejny raz stanął przed sądem. Czy Adam Sz. straci mandat?

Afera w gminie Grunwald wybuchła dwa lata temu, kiedy wójt napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego i najważniejszych osób w państwie, w którym wskazywał niekompetencje radnych poprzez ujawnianie chorób psychicznych czy orientacji seksualnych ich dzieci.

Adam Sz. (PiS) jest wójtem gminy Grunwald pierwszą kadencję. Od samego początku jego praca nie wyglądała tak, jakby sobie wymarzył. Nieustanne spory z Radą Gminy utrudniały podejmowanie decyzji. Przekonanie radnych do swoich racji nie należało do prostych zadań, jego poprzednik rządził 28 lat.

Wójt gminy Grunwald toczył indywidualną wojnę z radnymi. Wchodząc w nowe środowisko, które ukształtował jego poprzednik, nie potrafił go sobie zjednać. Sz. od początku swojej kadencji próbował walczyć z radnymi, nie szukając kompromisów. Wysyłając pismo do premiera, działał sam, nie konsultując skutków tego działania z politykami ze swojego ugrupowania, czyli PiS, z rodzinnego powiatu ostródzkiego, którzy — co ciekawe — również potępiają jego działanie.