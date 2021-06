Premier nie rozwiąże Rady Gminy Grunwald. Ministerstwo odpowiada na donos wójta

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) odpisało wójtowi Szczepkowskiemu, że nDodając, że. Z przytoczonych słów wynika, że zgłaszanie niekompetencji radnych z racji na orientację seksualną ich córek nie będzie rozpatrywane ani przez premiera ani przez wojewodę.W odpowiedzi MSWiA kierowanej do wójta Szczepkowskiego możemy przeczytać, że Prezes Rady Ministrów jest organem nadzoru o nadzwyczajnych uprawnieniach, i w ściśle uzasadnionych przypadkach może on rozwiązać organ stanowiący gminę. Autorzy pisma podkreślają, że to uprawnienie może być stosowane wyłącznie w ściśle uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu ustawowych przesłanek i po wyczerpaniu wszelkich innych działań mogących doprowadzić do zaprzestania powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw.