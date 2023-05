[WIDEO] Obchody Roku Mikołaja Kopernika we Fromborku

Kościelne obchody Roku Mikołaja Kopernika we Fromborku w 480. rocznicę śmierci astronoma oraz wydania jego przełomowego traktatu „De revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach sfer niebieskich). 21 maja 2023 r. we fromborskiej katedrze odprawiono uroczystą Mszę święta pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego. To jedno z wydarzeń Roku Jubileuszowego 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci kanonika warmińskiego i astronoma.