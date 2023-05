Nowa szesnastka musi być

Mamy prawo, żeby walczyć o najważniejszą dla nas drogę Wydaje się to proste jak konstrukcja cepa. Nie ma dobrych dróg, to, jak mawiał klasyk, nie ma nic.

Nie ma inwestycji. Nie ma pracy. Zostaje nam tylko skansen. Nie ten w Olsztynku czy Węgorzewie, ale wspólny, gigantyczny skansen warmińsko-mazurski.

Co dają nam nowe drogi widać po siódemce i już odnowionym fragmencie szesnastki. Choćby to, że w Łutynówku koło Olsztynka powstanie największy park rozrywki w Polsce. Powstanie dlatego, że z Warszawy i Gdańska można tam będzie dojechać w jakieś dwie godziny.

To prawda, że przyroda na Mazurach i Warmii jest naszym wspólnym dobrem. I to oznacza, że musimy o nią dbać. Nie może się to jednak odbywać kosztem ludzi.

Dlatego każdy, kto choć trochę dba o nas, ludzi tutaj mieszkających, jest za budową nowej szesnastki, aż do Ełku. Ta droga jest nam po prostu niezbędna. Jak czyste powietrze i jeziora.

Dlatego cieszy mnie wszystko, co przyspiesza jej budowę pomiędzy Ełkiem i Mrągowem.

Igor Hrywna