Pożegnaliśmy Czarka Stankiewicza

W Mszy Świętej, którą odprawiono w olsztyńskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa uczestniczyło kilkaset osób. — Był po prostu dobrym człowiekiem — tak mówił łamiącym się głosem o Czarku ksiądz w czasie kazania, prywatnie jego znajomy.

— Jak powinniśmy reagować na takie sytuacje jak ta — pytał. — Powinniśmy się przytulić do krzyża — powiedział przywołując św. Jana Pawła II, który nie mogąc już uczestniczyć w Drodze Krzyżowej oglądał ją na monitorze. — W rękach trzymał krzyż, a właściwie nie trzymał, ale przytulał go do siebie — powiedział.

Czarek po rosyjskim ataku na Ukrainę mocno zaangażował się pomoc dla Ukraińców. Dla uczczenia jego pamięci przyjaciele zorganizowali zbiórkę na kupno karetki dla ukraińskich żołnierzy walczących w okolicach Bachmutu.

Nr rachunku: 95 1020 3541 0000 5002 0361 9772

Parafialny Zespół Caritas Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie

Tytułem: Pamięci Czarka - dla Ukrainy.

Koleżanki i koledzy, którzy przez lata spotykali Cezarego w redakcji Gazety Olsztyńskiej wspominają, że nie tylko świetnym reporterem, ale także dobrym kolegą, który chętnie dzielił się swoim doświadczeniem z młodszymi dziennikarzami.

Czarek zmarł nagle, ostatnio borykał się z problemami zdrowotnymi.

Miał 56 lat.