Tomasz Głażewski: Starówka potrzebuje inwestycji w kulturę

— Pana zdaniem to, co teraz buduje miasto, wpłynie na Stare Miasto?

— Możemy budować, budować i jeszcze raz budować, ale moim zdaniem starówka potrzebuje przede wszystkim inwestycji w kulturę. Co miasto może wybudować na starówce? Niewiele, bo po pierwsze tam jest dość ciasno, a po drugie praktycznie cały teren stanowią zabytki. Owszem, możemy ułatwić dojazd na starówkę, co w zasadzie robimy, możemy poprawić infrastrukturę dookoła, ale mieszkańcy muszą mieć argumenty do tego, żeby tam przyjść. Za organizację imprez na Starym Mieście w dużej mierze odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Kultury, który jest finansowany z budżetu miasta. Moim zdaniem to właśnie tutaj powinniśmy ulokować pieniądze, aby zachęcić mieszkańców do przyjścia na Stare Miasto, bo prawda jest taka, że jeśli ktoś chce tam pojechać, to zrobi to, a jeśli nie ma po co, to choćby tramwaje kursowały co minutę, to nie będzie miał takiej potrzeby.

— Sądziłem, że inżynier widzi plany inwestycyjne przez kreski i plany, a tu zdziwienie.

— Jestem skromnym inżynierem, ale także radnym i mieszkańcem tego miasta i widzę, czego mieszkańcy potrzebują. Nierozsądne z mojej strony byłoby patrzenie na Olsztyn tylko przez pryzmat moich zainteresowań i wykształcenia. Kulturę trzeba doinwestować, i to już, bo zaraz może być za późno.

— Za późno?

— Mam już pewne doświadczenie samorządowe i nie od wczoraj obracam się w kręgach ratusza. Jeśli czegoś mnie te lata nauczyły, to tego, że remont chodnika można zrobić pół roku później, ale jeśli odzwyczaimy mieszkańców od chodzenia na starówkę i brania czynnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez gminę, to bardzo trudno będzie to odbudować. Pamiętam pierwsze edycje Jarmarku Bożonarodzeniowego i ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem. Czy po kilku latach okrojonej wersji imprezy, gdyby hipotetycznie wróciła z pełnym rozmachem, będzie ono takie same? Mam co do tego spore wątpliwości. Poza tym niedaleko powstaje coś, co może być swego rodzaju konkurencją dla starówki.

— Co dokładnie ma pan na myśli?

— Inwestycję tramwajową, a raczej nowy kształt al. Piłsudskiego. Może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale po ukończeniu wszystkich otwartych inwestycji będzie miała ona zupełnie inny kształt. Pierwszą zmianą jest oczywiście organizacja ruchu, czyli po jednym pasie drogi w każdą stronę i przeznaczenie więcej miejsca dla pieszych. Ponadto na ukończeniu jest już nasza sztandarowa inwestycja, czyli hala Urania, w której oprócz wydarzeń sportowych będą także koncerty czy różne wystawy. Gruntowny remont przejdzie Planetarium, a kompleks Centaurusa wkrótce zostanie ukończony. W mojej ocenie centrum Olsztyna przesunie się właśnie w tym kierunku i pomysł na prowadzenie biznesu właśnie tutaj może znaleźć kilku restauratorów. Musimy być świadomi tego, że w śródmieściu przybędzie również sporo nowych mieszkańców, którzy będą szukali miejsc na wypoczynek czy lokalu na wypicie kawy. Ta ulica zmieni się nie do poznania i może być swego rodzaju alternatywą dla starówki.

— Ale tramwaje również mogą pomóc w dojeździe na Stare Miasto.

— Bez wątpienia. Mieszkańcy południowych osiedli będą mieli znacznie ułatwione podróżowanie. Stare Miasto to miejsce, gdzie często umawiamy się na przysłowiowe piwo, co z jasnych przyczyn wiąże się z koniecznością zostawienia samochodu w domu. W takich przypadkach sprawna podróż tramwajem może okazać się jednym z argumentów, które złożą się na chęć pojechania właśnie na starówkę. Musimy pamiętać, że na osiedlach takich jak Jaroty, Nagórki, Pieczewo czy Osiedle Generałów mieszka bardzo dużo osób.

— Między innymi pan, więc pytanie do mieszkańca: czy mieszkańcy tych osiedli mają po co jechać na starówkę? Macie przecież restauracje m.in. na ul. Wilczyńskiego czy w Galerii Warmińskiej. Tam jest znacznie bliżej.

— Galerii Warmińskiej nie pojmowałbym jako miejsca, gdzie umawiam się z kimś na kawę. Tamtejsze punkty gastronomiczne to raczej krótki przystanek pomiędzy zakupami. Owszem, oferta gastronomiczna południowych osiedli Olsztyna jest ciekawa, ale to właśnie kultura, o której mówiłem, powinna być czynnikiem decydującym o tym, czy pojadę na starówkę, czy zjem na miejscu albo zamówię jedzenie na wynos. Imprezy napędzają ruch u przedsiębiorców. Idąc na koncert lub z niego wracając, często zachodzimy jakiegoś lokalu.

— To na koniec pytanie do inżyniera: co powinniśmy zbudować na starówce, żeby było lepiej?

— Niewiele. Moim zdaniem jednym z ciekawych tematów jest budowa zadaszenia amfiteatru. Pogoda latem bywa niepewna, a na pewno muzyki lepiej się słucha z suchą głową. Druga sprawa to remont sceny staromiejskiej, która niestety nie nadążyła za upływającymi latami. Trzecią sprawą może być renowacja elewacji kamienic się tam znajdujących, jednak to trudny i kosztowny temat do uzgodnienia z tamtejszymi wspólnotami mieszkaniowymi. Trzeci raz jednak powtórzę: najważniejszą inwestycją powinna być kultura.

Z Tomaszem Głażewskim rozmawiał Karol Grosz

Wcześniej o starówce rozmawialiśmy z Marianem Jurakiem (prezes olsztyńskiego PTTK), Małgorzatą Matuszewską-Boruc (członek Rady Osiedla Śródmieście), Krzysztofem Narwojszem (radny PiS), profesorem Andrzej Buszko (ekonomista z UWM), radnym Pawłem Klonowskim (KO), dr. Wojciechem Krzysztofem Szalkiewiczem (specjalista ds. marketingu miejsc), Czesławem Jerzym Małkowskim (wieloletni prezydent Olsztyna, teraz radny) i z Krzysztofem Otolińskim (dyrektor Biura Promocji i Turystyki w Urzędzie Miasta Olsztyna).

